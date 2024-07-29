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Merkez'in rezervlerinde azalma görüldü

TCMB rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 5,9 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Haber Merkezi
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Merkez'in rezervlerinde azalma görüldü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervlerinin 26 Temmuz ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 5,89 milyar dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 148,0 milyar dolara indi. 

TCMB geçen hafta, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemini karşılıklı mutabakatla sonlandırdığını açıklamıştı.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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