Mermerde küresel fiyatı Afyonkarahisar belirliyor

İMAM GÜNEŞ - AFYON

Dünyanın dört bir yanından gelen alıcılar, bu kez rotasını Afyonkarahisar’a çevirdi. Türkiye'nin doğal taş sektöründeki üretim gücünü ve ürün çeşitliliğini yerinde görmek isteyen 38 ülkeden 350’yi aşkın yabancı iş insanı, 17-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Afyonkarahisar Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda Türk firmalarıyla buluştu. Fuarda 308 firma ve kurum yer alırken, Türkiye'nin 42 farklı bölgesinden getirilen yaklaşık 2 bin doğal taş bloğu sergilendi. Organizasyonda doğrudan satışların 25 milyon dolar seviyesinde olduğu, iş birlikleri ile hacmin uzun vadede 100 milyon doları bulabileceği belirtildi. Kamu, iş örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin İstanbul basınını ağırladığı organizasyonda sektörün geleceği masaya yatırılırken, Afyonkarahisar’ın yalnızca bir üretim merkezi değil, küresel mermer ticaretinin yön verdiği merkezlerden biri haline geldiği mesajı öne çıktı.

Fuar merkezi yatırımı planlanıyor

Fuarın ardından değerlendirmelerde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kentte kamu, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iş birliği oluşturulduğunu söyledi. Fuarın ikinci yılında önemli bir büyüme yakaladığını belirten Ayrancı, Afyonkarahisar'a yeni bir fuar merkezi kazandırılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Afyonkarahisar’ın fuarcılık anlamında her şeye sahip olduğunu vurgulayan Ayrancı, “Seçenekler üzerinde çalışıyoruz ve yakın zamanda bir fuar merkezi inşa edeceğiz. Burayı sadece mermer fuarı değil, birçok fuarın yapıldığı bir fuar şehri yapmak için uyum içerisinde çalışıyoruz" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız da şehrin altyapısı, gastronomisi, organizasyon yeteneği ve konaklama olanakları ile bir fuar şehri olmaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üç gastronomi şehrinden birisi Afyonkarahisar. Büyükşehirlere yakınız ve şehrimizdeki otellerde 25 bin yatak kapasitemiz var. Şehrin tanıtımı için dünyadan influencerlar getirmek de dahil olmak üzere önemli şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef daha büyük ölçeğe taşımak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, geçen yıl 227 katılımcıyla düzenlenen fuarın bu yıl 308 katılımcıya ulaştığını belirten Alagöz, uluslararası fuar statüsünün tescillenmesiyle yabancı alıcı ilgisinin de arttığını ifade etti. Afyonkarahisar'ın doğal taş üretimi ve işleme sanayisinin merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Alagöz, “Normal şartlarda bir alıcının bu kadar farklı taşı görebilmek için aylar boyunca Türkiye'yi dolaşması gerekir. Biz ise bu imkânı dört gün içinde tek noktada sunuyoruz. Geldiğimiz noktada mevcut alanımızın kapasitesini büyük ölçüde doldurduk. Yeni fuar alanları ve kapalı alan yatırımlarıyla organizasyonu çok daha büyük bir ölçeğe taşıyabiliriz” diye konuştu.

İtalyanlardan ‘ortaklık' teklifleri geliyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de fuarın başarısının arkasında kentte oluşan güçlü iş birliği ve sahiplenmenin bulunduğunu söyledi. Geçen yıl bazı firmalara yer veremeyecek kadar yoğun talep aldıklarını dile getiren Serteser, “Makinecelerden gelen yoğun talep de sektörün fuara ve ortaya çıkan iş hacmine inandığını gösteriyor. Makine katılımcısı sayısı 23’ten 65’e çıktı. Maya tuttu, bundan sonra daha da geliştireceğiz” dedi.

Bölgenin küresel pazardaki belirleyici konumu ve mermer makinelerinde yakalanan dönüşüme dikkat çeken Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Remzi Özcan, şunları söyledi: “Globalde mermer fiyatını artık vi belirler hale geldik. Dünyanın en büyük blok mermer üreticisiyiz ve bu işi en iyi yapan firmalar burada faaliyet gösteriyor. Geçmişte makineleri İtalya’dan alıyorduk, bugün ise Türk makineleri dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Hatta İtalyan şirketler bize ortak yatırım teklifleri getiriyor. Fuarda yaklaşık 50 bin ton mermer blok ve 10 milyon dolarlık makine parkuru bulunuyor. Toplamda 25 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz ancak asıl önemli olan burada kurulan ilişkilerin önümüzdeki dönemde ihracata sağlayacağı katkı olacak” dedi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen blok mermer fuarının sektördeki diğer organizasyonlarla rekabet etmediğini, aksine birbirini tamamlayan bir yapıya sahip olduğuna değinen Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Sektör olarak geldiğimiz nokta sevindirici. Bundan 20 yıl önce İtalya’daki fabrikalarda makinelerini incelememize izin vermiyorlardı. Bugün ise İtalyanlar İzmir’deki fuarımızda Türk makinelerini inceleyip kopyalamaya çalışıyor. 5 yıl önceki fuarda İtalyanları makinelerin üzerinden indirdik” dedi.

Mermer makinelerinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçildi

Toplantıda kamu yöneticileri ve sektör temsilcilerinden öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

■ 38 ülkeden 350’nin üzerinde yabancı alıcı Afyonkarahisar’a geldi.

■ Türkiye’nin 42 farklı bölgesinden yaklaşık 2 bin doğal taş bloğu fuar alanında sergilendi.

■ Organizasyon sonunda 25 milyon dolarlık ticaret hacmi oluşması bekleniyor. Orta ve uzun vadeli iş birlikleriyle hacmin 100 milyon doları bulacağı öngörülüyor.

■ Yeni bir fuar merkezi yatırımı için çalışmaları başladı.

■ Kentte yaklaşık 25 bin yatak kapasiteli konaklama altyapısına ulaşıldı.

■ Mermer makinelerinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçildiği vurgulandı.

■ İtalyan firmalar Türk üreticilere ortak yatırım teklifleri yapıyor.