Mersin Limanı'nda depremzedelere yardım yüklerinden hizmet ücreti alınmayacak

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, limandan deprem bölgelerine sevk edilen insani yardım yüklerinden liman hizmetleri ücreti alınmayacak.

Uygulama, 6 Şubat-31 Mart tarihlerindeki yükler için geçerli olacak.

İşletme tarafından nihai varış yeri olağanüstü hal ilan edilen illerden biri olan ithalat rejimine konu konteynerler için de 6-28 Şubat'ta konteyner ardiye ücreti yansıtılmayacak.