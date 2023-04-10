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Mersin'de 28,4 hektar alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaklaşık 28,4 hektar alan ‘Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi’ olarak ilan edildi.

Haber Merkezi
AA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sınırları çizilen bir alan "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarsus'ta Adana-Mersin yolu yakınlarındaki yaklaşık 28,4 hektar alanın "Koluman Otomotiv Endüstri AŞ Mersin Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilanına karar verildi.