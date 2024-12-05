Mersin'de 7 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Anamur, Yenişehir, Silifke, Erdemli, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde muhammen bedelleri 878 bin 995 lira ile 269 bin 409 lira arasında değişen 7 sahanın açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

İhale, 19 Aralık'ta Mersin Valiliği hizmet binasında ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.