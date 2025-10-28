  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mersin’de incir sezonu mutlu sonla kapandı
Takip Et

Mersin’de incir sezonu mutlu sonla kapandı

Mersin’in Mut ilçesinde hasadı sona eren incirde, sezona kilosu 250 TL ile başlarken, sezon sonunda fiyatın 150 TL’ye düşmesi üreticiyi memnun etti.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin’de incir sezonu mutlu sonla kapandı
Takip Et

Mut incirinde hasat tamamlandı, sezona 250 TL’den başlayan fiyatlar 150 TL’de dengelendi ve üreticinin yüzünü güldürdü.

Kalitesi ve fiyatıyla Mut inciri üreticiyi sevindirdi

Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz Mut incirinin hasadı tamamlandı. Rengi, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilen incir, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Hasat başladığında kilogramı 250 lira olan incir, hasat süresince 150 liranın altına inmedi. Son ürünlerde kilogramı 150 TL’den satılan incir, üreticisini sevindirdi.

İncir üreticisi Mehmet Yıldız, "Bu yıl incir üreticinin yüzünü güldürdü. Sadece iklimsel olarak rekoltede düşüklüğü var. O da bu yıla has bir şey oldu. Ama şu anda 250 lira ile başlayan fiyatlarımız 150 lirayla sezonu kapattı. Kuru incirimiz ise 700 ile 800 lira arası satılıyor" dedi.

Altınla yarışıyor: Safran, fiyatıyla dudak uçuklatıyorAltınla yarışıyor: Safran, fiyatıyla dudak uçuklatıyorEkonomi
Yapı marketlerde fiyatlar uçtu: Vatandaş onarım yerine ertelemeyi seçiyorYapı marketlerde fiyatlar uçtu: Vatandaş onarım yerine ertelemeyi seçiyorEkonomi
Finansın yükselen yıldızı: Call opsiyonları nedir ve neden bu kadar cazip?Finansın yükselen yıldızı: Call opsiyonları nedir ve neden bu kadar cazip?Ekonomi

 

 

Ekonomi
AB Enerji ve Konut Komiseri: Avrupa, Rus gazından kurtulmalı
AB Enerji ve Konut Komiseri: Avrupa, Rus gazından kurtulmalı
Tarım sigortası bulunmayan çiftçilere 707 milyon 112 bin lira ödendi
Tarım sigortası bulunmayan çiftçilere 707 milyon 112 bin lira ödendi
ABD'de tüketici güven endeksi geriledi
ABD'de tüketici güven endeksi geriledi
Merkez Bankası rezervleri rekor seviyeden geriledi
EKONOMİSTLER HESAPLADI
Mehmet Şimşek: Türkiye olarak dışa açık kalmaya devam ettik
Türkiye olarak dışa açık kalmaya devam ettik
Altınla yarışıyor: Safran, fiyatıyla dudak uçuklatıyor
Altınla yarışıyor: Safran, fiyatıyla dudak uçuklatıyor