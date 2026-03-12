Mersin’e uluslararası lojistik eğitim merkezi kurulacak

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Mersin’in Doğu Akdeniz’de giderek güçlenen lojistik konumuna paralel olarak yeni bir eğitim ve istihdam modeli gündeme geldi. Çağ Üniversitesi tarafından geliştirilen “Uygulamalı Lojistik Eğitim Merkezi – Mersin Schools of Logistics” projesi, sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, Gezairi Akademi ofisinde gerçekleştirilen toplantıda; Gezairi Türkiye Holding, Merport Lojistik, İlkay Denizcilik, Ufuk Lojistik ve Bowline Lojistik yetkililerine proje hakkında bilgi verdi.

Koç, Çukurova bölgesinin havalimanı, limanlar, TCDD lojistik hattı, hızlı tren projesi ve karayolu bağlantılarıyla hızla büyüyen bir lojistik merkezine dönüştüğünü belirtti. Koç, bu dönüşümün eğitim ve uzmanlık ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade ederek, üniversite olarak bölgenin ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı proje geliştirdiklerini söyledi.

Bu projelerden ilki olan Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, deniz taşımacılığı ve lojistik faaliyetleriyle ilgili hukuki süreçlere akademik ve teknik destek sunacak. İkinci proje olarak planlanan Uluslararası Tahkim Merkezi ise deniz ticareti ve lojistik alanında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde çözümüne katkı sağlayacak bir hakemlik ve eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Üçüncü ve en kapsamlı girişim olan Mersin Schools of Logistics ise kara, deniz, hava ve intermodal taşımacılık alanlarını kapsayan uygulamalı bir lojistik eğitim merkezi olacak. İŞKUR, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel yönetimlerin de sürece destek verdiği belirtiliyor.

Gezairi Akademi Genel Müdürü Başak Yıldırımel de lojistik sektörünün en büyük ihtiyaçlarından birinin nitelikli insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, akademi ile üniversite arasında kurulan iş birliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Kurulması planlanan merkez, sektörün tamamına açık olacak şekilde modüler ve sertifikalı eğitim programları sunacak. Programların önemli bir bölümünün TCDD iş birliğiyle Yenice Lojistik Köyü’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece katılımcıların gerçek saha koşullarını yerinde deneyimlemesi amaçlanıyor.