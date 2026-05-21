Mersin’e yeni ‘lojistik liman’ geliyor

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Mersin İstişare Kulübü (MİK), ‘Bölgesel Kalkınmanın Önemi Işığında Çukurova Metropolü’ başlıklı toplantıda bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Rıfat Duran, Mersin Ekonomi Platformu (MEP) Başkanı Hakan Kayacı ile Yazar Mehmet Uluğtürkan konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıda konuşan ÇKA Genel Sekreteri Rıfat Duran, bölgedeki büyük altyapı projeleri ve özel sektör yatırımlarını yakından izlediklerini belirterek, uluslararası yatırımcıların Çukurova’ya çekilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Adana ve Mersin’in teknik açıdan “kent bölge” modeli içerisinde değerlendirildiğini ifade eden Duran, Ceyhan’dan Erdemli’ye kadar uzanan hattın bütüncül bir yapı olarak planlandığını kaydetti.

Duran, Çukurova’nın yıllar önce Marmara Bölgesi’ne alternatif üretim ve lojistik merkezi olarak konumlandırıldığını belirterek, bu stratejinin bugün de sürdüğünü dile getirdi. Hayata geçirilen projelerin yanında yeni yatırımlar için de yoğun çaba gösterildiğini anlatan Duran, organize sanayi bölgelerinin demiryolu bağlantılarını güçlendirecek iltisak hatlarının yatırım programına alınmaya başladığını söyledi.

Yatırım sürecine hazırlanılıyor

Mersin’de yeni yatırım alanlarının belirlendiğini aktaran Duran, Adana Yumurtalık’ta yapılması planlanan ana konteyner limanını kapsayan proje için 4 Haziran’da ÇED toplantısı düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca Mersin’de mevcut limanın yanı sıra planlanan “lojistik liman” projesi için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu yıl projelendirme ihalesine çıkacağını ifade eden Duran, yaklaşık 5 milyon TEU kapasiteli limanın yatırım sürecine hazırlanıldığını kaydetti.

Geçen yıl mayıs ayında teşvik sisteminde önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatan Duran, yeni modelde katma değer oluşturan, ithalatın azaltılmasına katkı sağlayan stratejik ve teknolojik yatırımların öncelikli hale geldiğini söyledi. Eski sistemdeki bölgesel sınırlamaların kaldırıldığını ifade eden Duran, artık yatırım konuları ve ürün bazlı desteklerin öne çıktığını vurguladı.

Proje başına 301 milyon TL’ye kadar hibe

Yeni dönemde kalkınma ajansları aracılığıyla çok kapsamlı destek paketlerinin yürütüldüğünü belirten Duran, 2026 dönemi kapsamında proje başına 301 milyon liraya kadar hibe sağlanabileceğini ve yatırımın yüzde 50’sinin vergi indirimi avantajından yararlanacağını söyledi. Başvuruların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Duran, Adana ve Mersin’in teşviklerden en yüksek payı alabilecek bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.