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Mersin’in İSO 2024’te yer alan firmaları belli oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2024’ün sonuçları açıklandı. Mersin’den 10 firma listede kendine yer buldu.

Haber Merkezi
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Mersin’in İSO 2024’te yer alan firmaları belli oldu
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ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN

Araştırmanın üretimden satışlar sıralamasına göre 8’i Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 2’si ise Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı şirketlerden; Başhan Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. 16 milyar 856 milyon 485 bin lira ile 112’nci, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 13 milyar 658 milyon 589 bin lira ile 139’uncu, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. 12 milyar 758 milyon 321 bin lira ile 152’nci, Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 10 milyar 426 milyon 453 bin lira ile 195’nci, Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 10 milyar 327 milyon 552 bin lira ile 199’uncu, Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. 10 milyar 53 milyon 892 bin lira ile 206’ncı, Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. 7 milyar 524 milyon 88 bin lira ile 278’inci, Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 6 milyar 499 milyon 452 bin lira ile 315’inci, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 5 milyar 92 milyon 645 bin lira ile 422’nci, Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise 4 milyar 628 milyon 767 bin lira ile 462’nci sırada yer aldı.

Geçen seneye oranla Çimsa 18, Medcem 43, Arbel Bakliyat 10 basamak yükselme başarısı gösterdi.

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