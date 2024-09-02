Mersin'in üreten kadınları Türkiye'ye örnek olacak

ŞİRİN ÇAVUŞ MERSİN'İN ÜRETEN KADINLARI PROJE KOORDİNATÖRÜ

Cumhuriyetimizin 101’inci yılındayız. Artık, geleceğe, yüz yılın deneyimiyle yol alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nüfus sayımı, 1 Kasım 1928’deki Harf Devrimi’nden önce, 28 Ekim 1927’de gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde peş peşe yaşanan savaşların ve ardından verilen tüm dünya uluslarına örnek Kurtuluş Mücadelesi’nin bir sonucu olarak ilk sayımda kadın nüfusu 7.8 milyon, erkek nüfus ise 6,5 milyon olarak ortaya çıktı. 1927’de yüzde 75’i köylerde yaşayan (Bu oran 1960’larda yüzde 68’di) 13,4 milyon nüfusun ancak yüzde 8,61’i okuma yazma biliyordu. Erkeklerin okur yazarlığı yüzde 12,99 iken, kadınlarda bu oran, yüzde 3,67’de kalıyordu. O tarihlerde, Almanya, Hollanda, İskandinav ülkelerinde okur yazar oranı yüzde 80’lere ulaştığı düşünüldüğünde, Cumhuriyet’in bu alanda ne kadar geriden başladığını görmemiz açısından yazdım bu satırları. Hızla seferberlik başlatır, başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’in ilk yönetim ekibi. Okullar açılır, ilkokullara, ortaokullar, liseler eklenir. Öğretmen okullarının sayısı artar, 1941’e gelindiğinde okuma yazma oranı yüzde 27’ye ulaşır. Yukarıdaki ifadelerde dikkatinizi çekmiştir, ilk sayımda kadın nüfusunun okuma yazma yeterliliği, erkeklerden çok gerilerde bulunuyor. Üç kattan fazla bir geriden geliş sözkonusu. Bu eşitsizlik, ne yazık ki Cumhuriyet’in 100 yıllık geçmişinde tüm çabalara karşın tam olarak giderilemiyor. Kadınların istihdama katılma oranı günümüzde halen, yüzde 30’lar civarında. Çalışan dünyasında da birden fazla eşitsizlik, örneğin aynı kariyer noktasında, kadın erkek arasında maaş farklılığı istatistiklere yansıyor. Cinsiyet ve fırsat eşitsizliği her alanda sürüyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na (Global Gender Gap Report) göre işyerinde kadınlara yönelik iyileştirmeler bu hızda devam ederse, kadınların işgücünde erkeklerle eşit şartlara sahip olabilmesi için 132 yıl daha gerekiyor. Bu sürenin azaltılması ise bizlerin elinde. Hepimiz öncelikle evimizin önünü, kendi işyerimizi merkezimize alarak, eşitsizliği ortadan kaldırma, toplumun yarısına da en az diğer yarısı kadar fırsatlar sunma peşinde olmalıyız. Mersin, yalnız bölgesinin değil, Türkiye'nin parlayan yıldız kenti. Bu parıltının ortaya çıkmasında birçok neden sayılabilir. En önemli motivasyon kaynaklarından birinin kadınların gücü, yarattığı dinamizm olduğunu yazmak, Mersinli bir kadın olarak bana gurur veriyor. Cumhuriyet kenti olarak yalnız yöresine değil, tüm Türkiye’ye pek çok açıdan örnek olan Mersin, ‘ekonomide kadın’ misyonuna yüksek katkısıyla tarihinden gelen sorumluluğunu yerine getiriyor. Bugün, kadının yapamayacağı önyargısına dayanan hangi alan olursa olsun, Mersinli kadının, girişimleriyle, yöneticilik vasfı ile bu iş sahalarında başarıyı yakaladığını görüyoruz. Lojistikten, madenciliğe, ağır vasıta şoförlüğüne varıncaya kadar kadının gücü Mersin’de etrafına ışık saçıyor. Sanatta da görüyoruz bu ışıltıyı, tıpta da, bilim ve akademi dünyasında da.

BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ EKONOMİ

Temsilciliği olarak ‘Mersin’in Üreten Kadınları’ projemize de bu duygular götürdü bizleri. Kentimizde her an karşımıza çıkan, gurur kaynağımız kadın iş insanlarını, girişimcileri, yöneticileri veya patron katındaki isimleri art arda sıraladıkça daha fazla inandık, Mersin’in Üreten Kadınları’na. İlkini, beğeninize sunuyoruz. İnanıyoruz ki elinizde tuttuğunuz yayınımız gelecek yıl ile birlikte devam edecek, farklı illere de ilham olacak, sesini tüm Türkiye’ye duyurarak uzun soluklu bir projeye dönüşecek. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, üreten kadınların sesini duyurmak ve kadın emeğinin gücünü daha görünür kılmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmamıza katkı sunan tüm iş insanlarına, EKONOMİ gazetemiz ve Mersin Temsilciliğimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Opet ile rol model oldu Nurten Öztürk

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi

Kooperatif gücü oluşturdu

Meral Seçer Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı

TÜİOSB, kadın çalışanıyla anılacak

Gül Akyürek Balta TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi

En yüksek kadın istihdamını hedefledi

Zeynep Şemsi Aysalar MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi

Kadın girişimci daha fazla özendirilmeli

Ayla Harp TOBB Mersin Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı

Kanada ile ticarete hız kazandırdı

Dilara Arslan Pastavilla Genel Müdürü

İhracat hamlesi başlattı

Dilay Şemsi Aksoy Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Otomotivde kadın istihdam rekortmeni

Yeşim Kış Akçer Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Sanayide kadın istihdamını artırdı

Hamiyet Sönmez Armada Gıda Yönetim Kurulu Üyesi

Kadın ve erkek çalışana eşit yaklaştı

Çise Ciğer İntertim Orman Ürünleri İdari ve Mali İşler Müdürü

Kadın çalışana öncelik tanıyor

Meral Erdem Reigna Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Eşit işe, eşit ücret kuralını uyguladı

Olgu Karaarslan Comtrade Trading Genel Müdürü

Erkek mesleğine kadın eli değdirdi

Yeliz Duman MerPort Lojistik TIR Şoförü

Lojistikte yüksek başarı yakaladı

Neslihan Baydar Atf Forwarding Dijital Pazarlama ve Süreç Geliştirme Müdürü

Bilim kadını sayısı artmalı

Uzm. Dr. Birsen Dokgöz Radyoloji Uzmanı - Ultrasonografi ve Renkli Doppler

Atık mermerden katma değer yarattı

Nurgül AKTAN Fimmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek motivasyon sağlanmalı

Fatma Temel Akredite Kobi Danışmanı

Lider kadınlarla fark oluşturulmalı

Zeynep Akçay Elisa Psikolojik Kurumsal Dan. Çocuk Gelişim Takip Merkezi Kurucu Müdürü

Gelecek, güçlü kadınların ellerinde şekilleniyor

Türk toplumunda kadının yeri; tarihsel süreçler, kültürel değerler ve sosyal normlar çerçevesinde çeşitli dönemler ve bölgelerde farklılık gösterdi. Eski Türk toplumunda kadın önemli bir konuma sahipti. Osmanlı döneminde ise sınırlar, daha çok geleneksel normlar çerçevesinde belirlendi. Kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti ile yeniden layık oldukları konuma geldi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birçok temel hak tanıdığı kadınlar, günümüzde eğitimden iş hayatına, siyasetten sanata kadar etkin roller üstleniyor. Kadınların yükselen performansları gelecek adına umut verirken, Mersin’de yaşayan yüzbinlerce kadın çeşitli sektörlerde değer oluşturuyor. Kentte her sektörde kendini var eden, kadın istihdamını öncelikleyen pek çok proje geliştiren kadınlar, geleceğe ilişkin iyimserliğimizi artırıyor.

MERSİN’İN SİMGE KADINLARININ İZİNDE UZUN YÜRÜYÜŞ

Bugün iş yaşamındaki güç ve potansiyelleriyle dikkat çeken Mersin’in Üreten Kadınları, isimleri cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılan Türkiye’nin ilk kadın belediye Başkanı Müfide İlhan ile dünyanın en önemli Sümerologlarından Muazzez İlmiye Çığ gibi aydınların yolundan ilerleyip, toplumsal kalkınmaya ve eşitlik mücadelesine güç katmaya devam ediyor.

Devamı ve tamamı, EKONOMİ gazetesinin bugünkü sayısıyla birlikte yayınlanan Mersin Üreten Kadınları Gazetesi'nde.