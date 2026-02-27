Merz’den Çin’e haksız rekabet uyarısı: Kapasite fazlası Avrupa için sorun

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pekin ve Hangcou şehrinde temaslarda bulunduğu Çin ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü.

Merz'in ziyaretinde, iki ülke arasındaki büyüyen ticaret açığı ve Çin'deki kapasite fazlası üretim gibi Alman sanayisindeki durgunlukla bağlantılı görülen ekonomik sorunlar ön plandaydı.

Merz, Çinli muhataplarıyla görüşmelerinde, dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisine sahip iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını, Almanya ve Çin'in işbirliğinin ciddi fırsatlar yaratma ve ekonomik refahın motoru olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ancak ilişkilerde sorunların devam ettiğini, özellikle Çin'de kapasite fazlası üretimin Avrupa sanayi açısından haksız bir rekabete yol açtığına işaret eden Merz, "Çin'de bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretim iç piyasadaki talebi aştığından Avrupa açısından sorun yaratıyor." ifadesini kullandı.

Çin'den ihraç mallardaki ani artış nedeniyle Avrupa'da korumacılığa yönelik çağrıların arttığına dikkati çeken Merz, "Biz açık pazardan yanayız, olabildiğince az korumacılık istiyoruz. Çin'de iç talep güçlü olursa, kurunuzun da biraz daha değerlenmesiyle engelsiz ticaret yapmak daha kolay olacaktır." şeklinde konuştu.

Alman Başbakan, "Kapasite fazlası üretimin olduğu alanlarda piyasayı bozucu devlet teşviklerini azaltmak ve piyasayı konsolide etmek büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in Çin'e ilk ziyareti

Bu, Almanya Başbakanı'nın, Mayıs 2025'te göreve geldiğinden bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret oldu. Merz'e geniş katılımlı bir iş heyetinin de eşlik ettiği ziyaretin gündemini, temelde ekonomik konular oluşturdu.

Merz, 2 günlük ziyaretinde başkent Pekin'de Başkan Li Çiang ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmelerinin yanı sıra Pekin'deki Çin'in eski imparatorluk sarayı Yasak Şehir'i ziyaret etti, Alman otomotiv devi Mercedes Benz'in otonom sürüş testini yerinde inceledi.

Pekin'in ardından Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou şehrine geçen Merz, burada Çinli robotik firması Unitree'nin merkezini ziyaretinde insansı robotları kungfu ve boks gösterilerini izledi.

Hangcou'da Alman rüzgar türbini üreticisi Siemens Energy'nin merkezini de gezen Merz, yapay zeka, elektrikli araçlar ve temiz enerji alanlarında faaliyet gösteren 10 Çinli şirketin yöneticileriyle öğle yemeği yedi.

Airbus, BMW, anlaşmalar

Merz, ziyarette Çin'in Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 120 ilave yolcu uçağı satın almayı taahhüt ettiğini bildirdi. Airbus'un, Çin'in Tiencin şehrinde "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adını verdiği tesiste iki A320 model yolcu uçaklarının montajlandığı iki hat bulunuyor.

Ziyaret sırasında, Alman otomotiv şirketi BMW ile Çinli batarya üreticisi CATL arasında batarya tedarik zincirinin karbon emisyonlarını azaltacak şekilde optimizasyonu ve elektrikli araçların karbon ayak izinin sistematik şekilde azaltılması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Çinli yetkililer de ziyarette taraflar arasında otomobiller, makine, enerji, lojistik ve finans alanlarında ondan fazla anlaşma imzalandığını bildirdi.

Dış ticaret açığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla küresel dengeleri sarstığı bir dönemde Çin ile istikrarlı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmak Almanya için daha önemli hale getiriyor.

Öte yandan Almanya'da sanayi üretiminde durgunluğun hakim olduğu, ekonomi içindeki payının yüzde 20'lere kadar gerilediği bir dönemde Merz hükümeti, Çin'in hemen her alanda küresel piyasalara hakim olan imalat sanayinin yarattığı şoklara karşı ayakta kalmak istiyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin yayımladığı verilere göre, Çin 2025'te, Almanya’ya 171,2 milyar avro (202,4 milyar dolar) değerinde mal ihraç ederken Almanya'nın Çin'e ihracatı 81,8 milyar avroda (96,7 milyar dolar) kaldı. İki ülke arasındaki dış ticaret açığı 89,4 milyar avro (105,7 milyar dolar) ile rekor seviyeye yükseldi.

2016'da 20 milyar olan dış ticaret açığı son 10 yılda 5 kattan fazla artış kaydetti.

Batılı liderler, ABD'nin baskısına karşı yüzünü Çin'e çeviriyor

Başbakan Merz, ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifesi politikaları ve tek taraflı siyasi adımlarıyla Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde, Çin’i ziyaret eden Batılı liderler arasında yer aldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kasım 2025, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Aralık 2025'teki ziyaretlerinin ardından, bu yıl İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin'i ziyaret etmişti.