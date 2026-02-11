Merzifon, Tarım Fuarına hazırlanıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 14–17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Orta Karadeniz’in en büyük Tarım, Hayvancılık ve Gıda Sanayi Fuarı’nı gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşanıyor.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, organizasyon kapsamında ilçeyi temsil eden önemli isimlerle bir araya geldi. Başkan Kargı, Dağhan Kazancı ve Özhan Türk ile birlikte CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, OKA Amasya İl Koordinatörü Mesut Kılıç, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan ve Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatçi’yi ziyaret ederek etkinlikle ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Kargı, tarımı, üretimi ve emeği merkeze alan bu büyük organizasyonun Merzifon’a ve bölgeye değer katacağına inandığını belirterek, “Üreten Merzifon için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.