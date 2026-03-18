Merzifon, Türkiye’nin yeni lojistik üssü olma yolunda ilerliyor

Döviz kurunun görece stabil seyrettiği ancak enflasyonun yüksek olduğu mevcut ekonomik ortamda, imalatçı ve ihracatçı firmaların maliyetlerinin önemli ölçüde artmakta olduğuna dikkat çeken Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Almaç, bu durumun firmaların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü azalttığını ve pazar payı kaybı riskini doğurduğunu söyleyerek “ Sanayicilerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve üretimlerini koruyabilmeleri için düşük faizli, uzun vadeli “Nefes Kredisi” veya benzeri finansman desteklerinin yeniden sağlanması gerekmekte” dedi.

Son zamanlarda tekstil sektöründe yaşanan üretim daralması ve istihdam kaybına da değinen Başkan Almaç, şunları söyledi:

“ Tekstil sektöründe faaliyet gösteren birçok firmamız, artan maliyetler ve talep daralması nedeniyle üretimlerini durdurma noktasına gelmiş; bazı firmalar işçi çıkarmaya ve makine satışına başlamıştır. Organize sanayi bölgemizde bu yılın başında 7200 kişi çalışırken şuan bu rakam 5000 civarına düşmüştür, bunun en büyük payı yaklaşık 1500 kişisi tekstil sektöründeki sorunlardan fabrikaların kapanması ve firmaların küçülmeye gitmelerinden kaynaklanmakta. Bu nedenle tekstil sektörüne özel destek paketleri hazırlanarak firmaların rekabet gücü artırılmalı, düşük faizli kredi, enerji desteği ve istihdam teşvikleri içeren bir “Tekstil Sektörü Nefes Paketi” oluşturulmalı” diye konuştu.

Merzifon stratejik bir avantaj sağlayan bölgede

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Almaç, yaptığı açıklamada ayrıca Merzifon’un coğrafi konumu, Havaalanı, karayolu, raylı sistemler, OSB ve denize yakınlığı lojistik faaliyetler açısından stratejik bir avantaj sağladığını ifade ederek “ Merzifon Lojistik Üs Merkezi” kurulması için detaylı bir fizibilite çalışması hazırlanmalı “ diye konuştu.

Merzifon’da gerek Rüzgâr Tribünü, gerekse “GES” güneş enerji santrali yatırımlarının devam ettiğini belirten Almaç, ilçede yenilenebilir enerji ihtisas bölgesi kurulması için fizibilite çalışmalarına başlanılmasını ve Meslek lisesi ve MYO’ lar da “Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Sistemleri, Enerji Verimliliği” gibi bölümler açılmasını beklediklerini ifade etti.

Merzifon’un jeopolitik gücüne dikkat çekiyoruz

Açıklamasında Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi Projesi ve Merzifon’un Lojistik önemine de değinen TSO Başkanı Nail Almaç şunları söyledi;

“Çorum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB), Merzifon’ yolu tarafına yaklaşık 30 kilometre mesafede kurulması kararlaştırılmıştır. Yer seçiminde belirleyici unsurların başında, bölgenin güçlü ulaşım altyapısı ve özellikle Merzifon Havalimanı'nın sunduğu lojistik avantajlar yer almaktadır. Merzifon–Samsun yolu güzergâhında konumlanacak olan 2. OSB; limanlara, planlanan hızlı tren hattına ve havalimanına olan yakınlığıyla stratejik bir noktada yer alacaktır. Toplam 2.800 dönümlük bir alanda hayata geçirilecek bu proje, sadece sanayi altyapısını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Merzifon’un lojistik üs konumunu da pekiştirecektir. Merzifon’un karayolları açısından kavşak noktada bulunması, hızlı tren projeleriyle entegre olacak ulaşım ağı ve mevcut havalimanı altyapısı, bölgeyi lojistik açıdan son derece cazip hale getirmektedir. Bu güçlü ulaşım olanakları, 2. OSB’nin bu bölgede kurulmasında temel etken olmuştur. Bu önemli yatırım, bölgenin sahip olduğu lojistik potansiyeli bir kez daha gözler önüne sermektedir. Merzifon; kara, hava ve demir yolu ulaşımındaki avantajlarıyla, özellikle hızlı tren projesinin tamamlanmasının ardından sanayi ve ticaret faaliyetlerinin doğal merkezi haline gelecektir. Böylece bölgenin lojistik önemi çok daha net biçimde ortaya çıkacaktır. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Merzifon Havalimanı'na yönelik ek sefer taleplerinin artması ve kapasite artırımı ihtiyacının doğması beklenmektedir. Aynı zamanda, bölgede gelişecek sanayi ve lojistik faaliyetlerin Merzifon ekonomisine doğrudan ve kalıcı katkılar sağlaması öngörülmektedir. Bununla birlikte Merzifon jeopolitik umu ile birlikte Lojistik Merkez Kurulması için çalışmaların başlanması düşüncesindeyiz “

Hızlı tren hattı Merzifon OSB’ye çok yakın

Çorum-Merzifon-Samsun Hızlı tren hattının da Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin ve Havalimanına çok yakın noktadan geçtiğine işaret eden Başkan Almaç, şöyle devam etti;

“OSB'nin genişleme kamulaştırma alanının bir an önce tamamlanması OSB giriş kavşağına üst geçit yapılması gerektiğini ihtiyaçlara hazırlık sürecinde yapılması gerekenleri takdirlerinize arz ediyoruz. Merzifon, bir lojistik merkez olma yolunda ciddi potansiyel taşıyor. Stratejik ulaşım avantajı, ulusal kalkınma planlarında aktif olarak değerlendirilmelidir. Yapımı hızla devam eden Çorum-Merzifon-Samsun Hızlı tren hattı OSB'nin ve Havalimanına çok yakınından geçmektedir, hızlı tren hattının planlamasında Lojistik Üs merkezi ve Kargo Terminali çalışmalarının şimdiden planlanmasının yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.”