MES Yağ, hedefine İSO ilk 500'ü aldı

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

MES Yağ, önümüzdeki 5 yıllık büyüme planının en önemli hedeflerinden birini İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine girmek olarak belirledi. Uzun yıllardır İSO İkinci 500 listesinde yer alan şirket, üretim kapasitesindeki artış ve tesislerindeki yatırımlarla bir üst lige çıkmayı hedefliyor. MES Yağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Bal, “Bu başarı hem bizi hem çalışanlarımızı mutlu ediyor, kentin markaya sahip çıkmasını sağlıyor. Yerel istihdamı, kaliteyi ve çalışan sağlığını merkezimize alarak, önümüzdeki 5 yıllık planlamada İSO İlk 500 firması arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Şirketin bugün ulaştığı üretim yapısının temelinin 2001 yılında atıldığını belirten Bal, MES Yağ’ın Adana’da anonim şirket olarak kurulduğunu söyledi. Bal, “2003 yılı itibarıyla faaliyet merkezimizi Diyarbakır’a taşıdık. Ardından 2005 yılında Gaziantep ve 2010 yılında Adana/Ceyhan fabrikalarımızın eklenmesiyle MES Yağ bugünkü üretim yapısına ulaştı” diye konuştu.

Dört tesiste üretim yapılıyor

MES Yağ, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’daki dört üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. Diyarbakır Merkez Fabrikası 90 bin metrekare alan üzerine kurulu. Tesiste günlük 500 ton yağlı tohum işleme kapasiteli kontinü-ekstraksiyon hattının yanı sıra günlük 120 ton kapasiteli rafine hattı, laboratuvar ve son ürün dolum hattı bulunuyor.

36 bin metrekarelik Gaziantep tesisinde ise yağlı tohum cinsine göre günlük 200-300 ton kırma kapasiteli kontinü-ekstraksiyon hattı yer alıyor. Tesiste ayrıca günlük 100 ton kapasiteli rafine, dolum ve laboratuvar üniteleri bulunuyor. Şirketin Ceyhan fabrikası 131 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Üç müstakil kontinü-ekstraksiyon ve iki kontinü-rafine hattının bulunduğu tesiste pamuk çekirdeği (çiğit), soya, ayçiçeği, kanola, aspir, keten ve ketencik işlenebiliyor. Aynı anda üç farklı ürünü işleyebilme özelliğine sahip tesis, bu kapasitesiyle Türkiye’de tek olma unvanını taşıyor. Tesisin toplam kırma kapasitesi günlük 700-750 ton arasında değişiyor. Adana’daki 132 bin metrekarelik fabrikada ise günlük 100 ve 150 ton kapasiteli iki ayrı rafinasyon hattı bulunuyor. Burada üretilen yemeklik yağlar iç ve dış pazarlara ambalajlı veya dökme olarak sevk ediliyor.

Kapasite 250 bin tona ulaştı

MES Yağ’ın büyüme ivmesinin üretim kapasitesine de yansıdığını belirten Bal, şirketin 2003 yılında yıllık 30 bin ton çekirdek kırma kapasitesiyle çıktığı yolda bugün yaklaşık 250 bin ton seviyesine ulaştığını söyledi. Rafine kapasitesinin de aynı dönemde yıllık 4 bin tondan 30 bin tona yükseldiğini aktaran Bal, şirketin üretim altyapısını genişletmeye devam ettiğini ifade etti.

Çevre yatırımlarını da büyümenin önemli unsurlarından biri olarak gördüklerini belirten Bal, tüm fabrikalarda kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinin bulunduğunu söyledi. Bal, “Tüm fabrikalarımızda kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerimiz mevcut; çevreye hiçbir zararlı madde salınımı yapmıyoruz” diye konuştu.