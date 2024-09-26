Meşhur kuzu kestanesinde ilk mahsul tezgaha çıktı! Bu sene cep yakacak

Türk sofralarının vazgeçilmesi ve kış mevsiminin gözdesi kestane pazara indi. Lezzetiyle diğerlerinden öne çıkan Düzce Kestanesi tezgahlardaki yerini aldı.

Kuzu kestanede ilk mahsul pazara indi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehrin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla 1 Aralık 2022 tarihinde Düzce Kestanesi olarak adı tescillenen kuzu kestanenin 2024 yılı ilk ürünleri pazara indi.

Kestane pazarı kuruldu

Daha önce Aziziye Mahallesi’nde kurulan Türkiye’nin önemli kestane pazarlarından olan Düzce Kestane Pazarı bu yıl itibarıyla Düzce Belediyesi tarafından Hamidiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinde Çarşamba ve Pazar günleri kurulacak.

Tüm Türkiye’ye kestane gönderilecek

Düzce Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Necla Erdoğan, kestane pazarının yeni yerinde daha nezih ve iyileştirilmiş bir ortamda kurulacak olmasından ötürü mutlu olduklarını, Başkan Faruk Özlü’nün girişimleri ile yapılan bu çalışmayla kuzu kestanenin tüm Türkiye’ye dağıtılmasına vesile olacaklarını dile getirdi.

Lezzeti ve kabuğunun çabuk ayrılmasıyla meşhur

İlk gün açılışı yapılan kestane pazarına gelen üreticiler ise desteklerinden ötürü Başkan Özlü, ve Bahçeşehir Genel Müdürü Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, “Düzce kestanesini diğer kestanelerden ayıran en büyük özellik, kabuğunun ince, çabuk ayrılabilir olması ve aromasıdır. Düzce Kestanesi çok iri değildir. Meyve kabuğu açık kahve renkte, kısmen yuvarlak, iç meyvesi açık krem renkte ve içte büzüşme oranı yüzde 5’tir. Meyve iç zarı meyve içine çok az giren ve iç zarı kabuğundan kolayca ayrılabilen bir özelliğe sahiptir. Bu durum, kestanenin işlenmesinde ve kebap olarak tüketilmesinde avantaj sağlar. Çiğ olarak da tüketilebilir. Tansiyona, şekere çok iyi geldiği söylenir. Bizlere desteklerini gösteren ve daha sağlıklı şartlarda ürünlerimizi vatandaşla buluşturmamıza vesile olan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kestane fiyatları bu sene cep yakacak

Geçen yıl fiyatıyla dudak uçuklatan kestane bu yıl da cep yakacak. Geçen yıl 250-300 liraya satılan kestanenin 500 ile 700 liraya arasında satılması bekleniyor.