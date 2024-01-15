MESS ilk 6 ay için yüzde 73 ücret artış önerdi

ANKARA - EKONOMİ

İşveren sendikası MESS’in daveti üzerine 13 Ocak günü yeni bir oturum gerçekleştirildi. MESS teklifini yükseltti, uzlaşma sağlanamadı ancak havanın da olumluya döndüğü gözlendi. Toplu sözleşme süreci gereği işçi sendikası TÜRK METAL grev kararı almıştı. TÜRK METAL işyerlerinde uyarı eylemlerini sürdürüyor. EKONOMİ’ye konuşan taraflar olumlu bir havanın oluştuğu görüşünü ancak sürecin hala zorlu olduğunu belirttiler.

MESS’ten yeni teklif

MESS’ten yapılan açıklamada, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) teklifinin ilk altı ay için ortalamada yüzde 73’e yükseltildiği vurgulandı. 1 Eylül 2023’ten geçerli olacak ilk altı aylık ücret artışı olduğu hatırlatılan ve “Şartların zorlandığı ve bir an önce anlaşmaya varmak istendiği” belirtilen MESS açıklamasında, Ocak ayı itibariyle brüt 70 bin TL maaş farkı oluşacağı, Ocak ayında alınacak ücretlerde brüt 110 bin TL’ye ulaşılacağı ayrıca, enflasyon farkıyla birlikte Mart 2024 itibariyle zammın yüzde 125’e ulaşacağı belirtilerek, “İşverenlerimizle birlikte büyük fedakârlık yaptık. İşçilerimizi temsil eden üç işçi sendikasının da sürece aynı hassasiyet ve uzlaşmacı tavırla yaklaşmasını bekliyoruz” denildi. MESS açıklamasında, sosyal haklarda da iyileşmenin ileri seviyelere geldiği belirtilerek, Mart 2024 itibariyle, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve yıllık için yardımları hariç sosyal haklarda aylık ortalama 50 bin TL seviyesinin üzerine çekildiği belirtildi.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesinin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortasının kaldırılması, işe gelinmeyen günler için ikramiyelerin kesilmesi tekliflerinin kazanılmış hak olduğu hatırlatılarak, teklifi kabul etmedikleri vurgulandı.

İşçi sendikası ücret artış teklifini reddetti, üç yıllık sözleşme ve tamamlayıcı sağlık sigortasında ısrarlı

TÜRK METAL Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise ücret artış teklifinin reddedildiği belirtilerek, işveren tarafının kaldırılmasını önerdiği tamamlayıcı sağlık sigortasının kazanılmış hak olduğu, üç yıllık sözleşme yapılması önerisinin de kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, “İşveren tarafı, 1 Eylül 2023’ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS’in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi yüzde 73 oranındadır. MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir” bilgisi verildi.