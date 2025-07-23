MESS ve İTÜ’den sanayi odaklı yapay zeka yüksek lisans programı

Mehmet KAYA - ANKARA

MESS’ten yapılan yazılı açıklamada yapay zeka teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek ve katılımcıların bu konudaki uzmanlıklarını artırmak amacını taşıdığı vurgulandı. Program hibrit eğitim modeliyle uygulanacak ve çevrimiçi derslerin yanında İTÜ ve MESS’in ileri teknoloji üssü MEXT’te yüz yüze eğitimler de yapılacak. MEXT ekosistemi içindeki küresel teknoloji şirketlerinin uzmanları da eğitime konuk olacak.

Uygulamalı eğitimler de olacak

MESS-İTÜ işbirliğiyle oluşturulan Yapay Zeka Yüksek Lisans Programında öğrenciler, teorik bilgilerin yanında sanayiye özel senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim de verilecek, yapay zekanın somut kullanımını deneyimleyecek. Program teknik uzmanlar, iş geliştirme profesyonelleri gibi iş hayatı içindeki kişileri de hedefliyor. Yüksek lisans programında “Yapay Zekâ Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği” ile “Yapay Zekâ Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi” olmak üzere iki ana içerik belirlendi.

Özgür Burak Akkol: Geleceği şekillendirecek yetkinliklerin kazanılmasına da odaklandık

Programa yönelik bir değerlendirme yapan MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, sanayinin dönüşümünde teknoloji kadar nitelikli insan kaynağının da kritik önemine işaret ederek, MESS’in sanayinin bugünkü ihtiyaçları kadar geleceği şekillendirecek yetkinliklerin kazanılmasına da odaklandığını belirtti. Akkol, “İTÜ gibi köklü bir kurumla birlikte bu alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Yapay zekâ alanında güçlü bir akademik ve pratik altyapıya sahip bu programın, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” görüşünü vurguladı.

İTÜ Rektörü Hasan Mandal da, “Bilgiyi yalnızca üretmekle kalmayıp, sanayide uygulanabilir hale getirmeye de büyük önem veriyoruz. ..MESS iş birliğiyle hayata geçen bu yüksek lisans programı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturuyor. Yapay zekâyı üretimle buluşturmak, MEXT’in saha deneyimini güçlü akademik altyapımızla entegre etmek bizim için çok değerli” değerlendirmesinde bulundu.

MEXT Genel Müdürü Efe Erdem de merkez olarak kuruluşlarından bu yana 32 binden fazla kişiye eğitim sağladıklarını, 750’den fazla şirketle iş birliği yaptıklarını kaydederek, “Dijital, yeşil ve yapay zekâ dönüşümü odağında ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sene itibariyle, ekosistemimize yenilikçi çözümler ve eğitimler sağlamak için MEXT çatısı alında Yapay Zekâ Merkezi’ni kurduk. Bu yapıyı, İTÜ gibi köklü bir kurumla iş birliği yaparak akademik seviyeye taşıyoruz. Bu program, bireysel gelişimin yanı sıra sanayimizin yapay zekâ alanındaki yetkinliğini de sistemli biçimde güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, MESS’in koordinatörlüğünde yürütülen ve İTÜ’nün ortakları arasında yer aldığı AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dâhil olarak, AB ile yapay zekâ projelerinde iş birliklerimizi derinleştirerek; teknoloji ekosistemimize uluslararası ölçekte katkı sunmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.