  3. Meta, birçok haber kuruluşuyla yapay zeka anlaşması imzaladı
Meta, birçok haber kuruluşuyla yapay zeka anlaşması imzaladı

Meta, USA Today, People Inc., CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner ve Fransız gazetesi Le Monde’un da aralarında bulunduğu birçok uluslararası medya kuruluşuyla yapay zeka odaklı ticari veri anlaşmaları yaptığını açıkladı.

Şirket, bu işbirlikleri sayesinde yapay zeka sohbet botuna gerçek zamanlı haber akışı sağlayacağını bildirdi.

Gerçek zamanlı içerik ve geniş kaynak erişimi

Meta’nın duyurusuna göre yapılan anlaşmalar, yayınevlerinin makalelerine ve internet sitelerine yönlendirmeler sunarak kullanıcılara daha güncel ve çeşitli haber kaynaklarına ulaşma imkânı tanıyacak. Şirket, kullanıcıların Meta AI üzerinden haberle ilgili sorular yönelttiğinde kişisel ilgi alanlarına uyumlu, zamanında ve kapsamlı içeriklerin daha geniş bir yayıncı havuzundan sağlanacağını belirtti.

Yapay zeka rekabetinde stratejik adımlar

Hızla büyüyen yapay zeka sektöründe rekabetin arttığına dikkat çeken Meta, içerik lisanslama anlaşmalarının öneminin giderek yükseldiğini vurguladı. Llama 4 modelinin beklenen etkiyi yaratmaması sonrasında yapay zeka yarışında geride kalmamak için milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığı, ayrıca şirketin Metaverse projelerinde bütçe kısıntılarının değerlendirildiğinin daha önce kamuoyuna yansıdığı biliniyor. Anlaşmaların finansal ayrıntıları açıklanmazken, People Inc. ve USA Today yayımladıkları ayrı açıklamalarda mali detayların paylaşılmadığını doğruladı. Meta, yeni ortaklıkların gündemde olduğunu ve yapay zeka özelliklerine yönelik testlerin sürdüğünü ifade etti.

 

 

