Meta öncülüğünde teknoloji hisselerinde sert satış
ABD’li teknoloji devlerinin harcama planları, borçla finanse edilen yapay zeka altyapısı yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
DENİZ GÜLDAĞ
Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın hisselerindeki sert düşüşün öncülük ettiği satış dalgasıyla ABD borsaları perşembe günü geriledi.
Mark Zuckerberg’in şirketi Meta’nın hisseleri, yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için önümüzdeki birkaç yıl içinde yüz milyarlarca dolar kaynak bulması gerekeceğine ilişkin tahminlerin ortaya çıkmasının ardından New York borsasında sabah işlemlerinde yüzde 6’dan fazla geriledi. Hisse senetlerindeki gerileme, şirketin piyasa değerini 115 milyar doların üzerinde azalttı.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi yüzde 2,4 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 1,4 düştü.