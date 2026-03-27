Meta yöneticilerine ‘şartlı’ süper teşvik

DENİZ GÜLDAĞ

Meta agresif bir büyüme programına start verdi. Bu yeni programa uyarınca şirket şu anda yaklaşık 1,5 trilyon dolar olan piyasa değerini 5 yıl içinde 9 trilyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Meta’nın bugünkü değerine kıyasla yüzde 500’lük bir artış anlamına gelen bu büyümeyi sağlayabilmek için üst düzey yöneticilerine adeta ‘’süper teşvik’ verecek. Buna göre, belirlenen kimi üst düzey yöneticiler, hisse senedi opsiyonlarından çok yüksek düzeyde kazanç sağlayacak. Yüz milyonlarca doları bulacak bu kazanç ise Meta’nın 2031 yılına kadar piyasa değerini 9 trilyon doların üzerine çıkarmasına bağlı.

Meta’nın büyüme sürecini hızlandırmayı amaçlayan yeni programı, teknoloji sektöründeki en agresif büyüme hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

Bu arada, şirket teknoloji çevrelerinde merak edilen soruya da açıklık getirdi. Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’in bu teşvik programına dahil olmadığı şirket tarafından da doğrulandı.