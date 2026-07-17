Metal endeks yönünü tekrar yukarı çevirdi, birim fiyatlar tarihi zirveye çıktı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan "TR-METALENDEKS" Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi, 2026 yılı haziran ayı sonuçları açıklandı.

Mayıs ayında yaşanan gerilemenin ardından haziran ayında ihracat miktarı yeniden yükselişe geçti. Mayıs ayında 120,00 seviyesine inen miktar endeksi, haziran ayında yüzde 13,5 oranında artarak 136,21 seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 20,51'lik bir büyüme kaydedildi.

Birim fiyatlar 5,53 dolarla tarihi zirvede

Son dönemdeki yüksek seyrini koruyan ortalama ihracat birim fiyatı, haziran ayında yüzde 1,6 artışla 5,53 dolar/kg seviyesine yükseldi. Raporda, arz eksikliği kaynaklı bu fiyat seviyesinin, endeks çalışmalarının başladığı 2019 yılından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

Miktar endeksindeki sıçrama ve birim fiyatlardaki artış, ihracat değer endeksine de yansıdı. Mayıs ayında 174,46 puana gerileyen değer endeksi, haziran ayında yüzde 15,4 oranında artarak 201,34 seviyesine ulaştı. Endeks yıllık bazda ise yüzde 40,1 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında alt sektörlerin performansına bakıldığında, İskele ve Kalıp ile Armatür haricindeki ana sektörlerin tamamında miktar ve değer bazında toparlanma görülürken, fiyat performansları değişkenlik gösterdi.

Alüminyum miktar endeksi 142,3'ten 172,6'ya, değer endeksi ise 202,5'ten 244,6'ya yükselerek ayın en güçlü performanslarından birini sergiledi. Birim fiyatlar da aynı dönemde 5,30 dolardan 5,43 dolara çıktı. Bakır miktar endeksi 111,3'ten 134,6'ya, değer endeksi ise 214,7'den 262,3'e yükseldi. Birim fiyatı 13,43 dolardan 13,57 dolar/kg seviyesine çıkarak artışını sürdürdü.

Döküm alt sektöründe miktar endeksi 106,4'ten 117,0'a, değer endeksi ise 136,0'dan 151,8'e yükseldi. İhracat birim fiyatı 6,42 dolardan 6,51 dolara çıktı. Hırdavat tarafında mayıs ayındaki

düşüşün ardından miktar endeksi 109,9'dan 124,6'ya, değer endeksi ise 135,6'dan 151,6'ya yükseldi. Sektörün birim fiyatı 2,70 dolardan 2,66 dolara hafif bir düşüş yaşadı.

Mutfak Eşyaları sektöründe miktar endeksi 82,6'dan 85,1'e, değer endeksi ise 108,4'ten 112,2'ye çıktı. Birim fiyatı 4,73 dolardan 4,75 dolara yükseldi. Armatürde sektörün miktar endeksi 93,7'den 90,36'ya gerilemesine rağmen, birim fiyatın 7,23 dolardan 7,75 dolara sert bir yükseliş göstermesiyle değer endeksi 134,6'dan 139,13'e ulaştı.

İskele ve Kalıp tarafında ise Mayıs ayındaki olağanüstü sıçramanın ardından normalleşme görüldü. Miktar endeksi 304,0'dan 258,5'e, değer endeksi 309,8'den 274,8'e geriledi. Birim fiyatlar ise 1,76 dolardan 1,84 dolara toparlandı.

"Açıklanan veriler sektörün gücünü ortaya koyuyor"

Açıklanan verileri değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "TR-METALENDEKS'in haziran ayı verileri, metal sektörümüzün mayıs ayında yaşadığı kısa süreli yavaşlamanın ardından yeniden güçlü bir ivme yakaladığını gösteriyor. İhracat miktarında çift haneli artış yaşanması, değer endeksinin yeniden 200 puanın üzerine çıkması ve kilogram birim ihracat değerimizin 5,53 dolarla endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması, sektörümüzün katma değerli üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini ortaya koyuyor." dedi.

Özellikle alüminyum, bakır, döküm ve hırdavat gibi ana alt sektörlerde görülen toparlanmanın sektörün küresel talepteki hareketlenmeyi doğru değerlendirdiğini gösterdiğini ifade eden Tecdelioğlu, "Birim fiyatların tarihi zirveye ulaşması da yalnızca daha fazla ihracat yaptığımızı değil, daha yüksek katma değer üreten bir yapıya doğru ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Bununla birlikte bu olumlu tabloyu kalıcı hale getirebilmek için ihracatçımızın rekabet gücünü destekleyecek adımların sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Finansmana erişimin kolaylaştırılması, kur istikrarının ihracatı destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve üretim maliyetlerini azaltacak politikalar, sektörümüzün küresel pazarlardaki konumunu daha da yukarı taşıyacaktır. Türkiye metal sanayisi, güçlü üretim altyapısı, esnek tedarik kabiliyeti ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğiyle dünya pazarlarında önemli fırsatlara sahip. İDDMİB olarak ihracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini desteklemeye, sektörümüzün katma değerini artıracak çalışmaları sürdürmeye ve sürdürülebilir ihracat büyümesini destekleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.