Metal endekste güçlü toparlanma sürüyor, endeksler zirvelerine yaklaşıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "2026 Temmuz ayı, Haziran ayında başlayan toparlanmanın güçlenerek devam ettiği, ihracat miktarının yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve değer endeksinin son iki yılın rekorunu kırdığı son derece olumlu bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi sürdürülebilir hale getirerek ihracatçımızın rekabet gücünü daha da artırmaya odaklanacağız." dedi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan "TR-METALENDEKS" Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi, 2026 yılı Temmuz ayı sonuçları açıklandı.

Mayıs ayında yaşanan gerilemenin ardından Haziran’da başlayan yükselişin Temmuz ayında da devam ettiği görülürken, Haziran ayında 136,21 olan miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 5,5 oranında artarak 143,70 seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,2'lik bir artış kaydedildi. Ton bazında metal sanayi ihracatı da, Haziran ayındaki 250 bin 3 ton seviyesinden Temmuz ayında 263 bin 751 tona yükselerek 2026 yılının en yüksek aylık performansını sergiledi.

Değer endeksinde 2022 nisan ayından bu yana en yüksek seviye

Miktar endeksindeki düzenli artış, ihracat değer endeksini de güçlü bir şekilde yukarı taşıdı. Haziran ayında 201,34 olan değer endeksi, Temmuz ayında yüzde 3,2 artarak 207,74 seviyesine ulaştı. Bu rakam, ihracat değer endeksinin Nisan 2022'den bu yana ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Endeks yıllık bazda ise yüzde 18 oranında bir büyüme gösterdi. Toplam ihracat tutarı da Temmuz ayında 1 milyar 425,7 milyon dolara ulaştı.

Birim fiyatlar yüksek seyrini koruyor

Haziran ayında 5,53 dolarla 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini gören ortalama ihracat birim fiyatı, Temmuz ayında sadece yüzde 2,2'lik sınırlı bir geri çekilmeyle 5,41 dolar/kg olarak gerçekleşti. Aylık bazdaki bu küçük düşüşe rağmen birim fiyat, 2025 yılının Temmuz ayındaki 4,77 dolar/kg seviyesinin yüzde 13,3 üzerinde bulunuyor.

Temmuz ayında alt sektörlerin performansında genel bir büyüme eğilimi hakimken, özellikle İskele ve Kalıp ile Mutfak eşyaları sektörleri performanslarıyla dikkat çekti. İskele ve Kalıp ayın en dikkat çekici performansını sergileyerek miktar endeksini 258,5'ten 343,8'e çıkardı. Değer endeksi 274,8'den 385,23'e fırlarken, birim fiyatlar 1,84 dolardan 1,94 dolara yükseldi.

Mutfak Eşyaları miktar endeksi 85,1'den 93,3'e, değer endeksi ise 112,2'den 124,2'ye güçlü bir sıçrama yaptı. Birim fiyatlar da artış trendini koruyarak 4,75 dolardan 4,79 dolara yükseldi. Döküm sektörü miktar endeksi 117,0'dan 124,93'e, değer endeksi ise 151,8'den 156,28'e ulaştı. Birim fiyatlarda ise 6,51 dolardan 6,28 dolara bir gevşeme yaşandı.

Hırdavat alt sektörü değer endeksi 151,6'dan 158,9'a yükseldi. Miktar endeksinde 124,6'dan 116,5'e bir gerileme olsa da, birim fiyatın 2,66 dolardan 2,98 dolara belirgin bir şekilde artması sektörün gelirlerini yukarı çekti. Armatürde miktar endeksi 90,36'dan 95,66'ya toparlanırken, değer endeksi de 139,13'ten 143,77'ye ulaştı. Birim fiyat ise 7,75 dolardan 7,57 dolara geriledi.

Alüminyum miktar endeksi 172,6'dan 172,8'e yatay bir geçiş yaparken, değer endeksi 244,6'dan 245,9'a çıktı. Birim fiyat da benzer bir şekilde 5,28 dolardan 5,30 dolara hafif yükseldi. Bakır miktar endeksi ise 134,6'dan 130,8'e inerken, değer endeksi de 262,3'ten 251,07'ye geriledi. birim fiyat da 13,57 dolardan 13,36 dolara düştü.

'Sektörümüz güçlü konumunu koruyor'

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, TR-METALENDEKS verilerinin metal sanayi ihracatındaki toparlanmanın güçlendiğini gösterdiğini belirterek, “Haziran ayında başlayan toparlanmanın Temmuz ayında daha güçlü bir görünüm kazanmasını sektörümüz açısından son derece olumlu karşılıyoruz. Metal sanayi ihracat miktar endeksinin yüzde 5,5 artışla 143,70 seviyesine yükselerek 2026 yılının en yüksek değerine ulaşması ve ton bazında ihracatın 263 bin 751 ton ile yılın zirvesini görmesi, ihracatımızdaki ivmenin somut göstergeleri oldu. Aynı dönemde değer endeksinin yüzde 3,2 artışla 207,74 seviyesine çıkması ve Nisan 2022’den bu yana en yüksek değerine ulaşması da metal sanayimizin küresel pazarlardaki güçlü konumunu koruduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Tecdelioğlu, ihracat birim fiyatlarının da yüksek seviyesini korumasının sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade ederek, “Temmuz ayında ortalama ihracat birim fiyatımız 5,41 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artış gösterdi. Bu tablo, yalnızca miktar bazında değil, ihracatımızın değer yaratma kapasitesi açısından da güçlü bir performansa işaret ediyor. Alt sektörlerimizdeki genel büyüme eğilimi de bu olumlu tabloyu destekliyor. Sonuç olarak 2026 Temmuz ayı, Haziran ayında başlayan toparlanmanın güçlenerek devam ettiği, ihracat miktarının yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve değer endeksinin son iki yılın rekorunu kırdığı son derece olumlu bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi sürdürülebilir hale getirerek ihracatçımızın rekabet gücünü daha da artırmaya odaklanacağız.” dedi.