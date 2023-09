Metal iş kolunda grup toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Takip Et

Mehmet KAYA - ANKARA

Türkiye’nin en büyük 100 firmasının 16’sının yer aldığı, beyaz eşya, otomotiv, demir-çelik sanayii gibi ihracatçı ve kritik sektörlerdeki şirketlerin dahil olduğu metal işkolu grup toplu sözleşmesi başlıyor.

İşçinin çağrısıyla başlayacak işçi sendikası TÜRK METAL ve işveren sendikası MESS arasındaki görüşmelerde 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2025 arasında uygulanacak 2 yıllık dönemdeki ücret artışları belirlenmeye çalışılacak.

Dayatılan para politikaları ve olağanüstü enflasyonist süreç

Grup toplu sözleşme müzakereleri öncesi TÜRK METAL sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptığı yazılı açıklamada, salgın, küresel tedarik zinciri krizi, çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, 6 şubat depremleri gibi dış etkenlerin farkında olunduğu vurgulanarak, “En nihayetinde, son seçimlerin ardından dayatılan para politikaları, olağan üstü yüksek enflasyonist süreç… Uzun lafın kısası, krizlerden başımızı kaldıramadık. Her zaman olduğu gibi, yine krizin tüm faturasını bize ödetmek istediler. Bizim soframızdaki ekmeğe, bizim evimizdeki huzura göz diktiler. Şimdi yeni bir toplu sözleşmenin eşiğinde ve yine bir krizin içindeyiz. Her zaman olduğu gibi bu sefer de krizin faturasını bize ödetmek istiyorlar. Bizi bir “krizsavar” gibi, ülke ekonomisinde kötü giden her şeyin merhemi sanıyorlar. Sıktıkça sıkıyorlar… Sıktıkça sıkıyorlar… Ama kimse merak etmesin. Yolumuz uzun ve zor ama bu yolun sonundaki zaferi hep birlikte kutlayacağımıza yürekten inanıyorum” ifadesine yer verdi.

İşçi ilk altı ay için toplamda yüzde 119,05’e ulaşan artış talep etti

Öte yandan, TÜRK METAL toplu sözleşme taslağını açıkladı. Buna göre, toplu sözleşme döneminin ilk altı ayında toplamda yüzde 119,05’e denk gelecek şekilde, saatlik ücreti 65 TL’nin altında olanların bu seviyeye çekilmesi (yüzde 2,23), bunun üzerine tüm saat ücretlerine yüzde 80 artış yapılması, 20 yılla sınırlı olmak üzere her kıdem yılı için saat ücretlerinde 3 TL artış talep edildi. Sosyal haklar için ise ilk yıl için yüzde 150 artış istendi.

Bu arada toplu sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede avans niteliğinde her ay ücretlilere 5 bin TL ödenmesi teklif edildi.

Toplu sözleşmenin diğer dönemleri için enflasyon + 5 puan istenirken, sosyal haklarda ikinci yıl için, 31 Ağustos itibariyle oluşan yıllık enflasyon + 10 puanlık artış önerildi.

145 bin işçiyi ilgilendiriyor

TÜRK-METAL sendikasından verilen bilgide, grup toplu sözleşmesinin toplamda 196 işverene bağlı 145 bin 33 işçiyi kapsadığı vurgulandı. İşyerlerine göre yapılan gruplamaya göre, 1. grup İşyerlerinde 96 bin 050 işçi, 2. grup işyerlerinde 32 bin 576 işçi, 3. grup işyerlerinde ise 16 bin 407 işçi çalışıyor. Grup toplu sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firma bulunuyor.