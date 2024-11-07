Metal işçileri toplu sözleşme imzaladı! Maaşa yüzde 93 zam, promosyon, erzak ve bayram ödemesi verilecek

Birleşik Metal-İş Sendikası Kırşehir Çemaş Döküm'de Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İşçilerin ilk altı ay için ücretlerine ortalamada yüzde 93 zam yapıldı. İşçinin sosyal haklarında da iyileştirme yapılırken, promosyon, erzak ve bayram ödemesinde de anlaşmaya varıldı.

Kırşehir’de bulunan ve 600’e yakın işçinin çalıştığı Işıklar Holding’e bağlı Çemaş Döküm’de işçilerin tümünün onayı ile önemli bir toplu sözleşmeye imza atıldı. Anlaşmaya varılan Toplu Sözleşme 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemini kapsıyor.

İşçinin maaşına yüzde 93 zam yapıldı

Birinci altı aylık dönem için sadece ücretlere yüzde 93 oranında zam yapıldı. Bu zam ile ortalama bir metal işçisinin ücreti net 65 bin 091 TL oldu.

En yüksek ücret 102 bin liraya çıktı

Toplu Sözleşme ile işyerinde 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net ücretler 58 bin 527 TL ile 102 bin TL arasında değişiyor.

6 ayda bir zam alacaklar, oranlar belirlendi

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi’ne göre işçinin ücretleri 6 ayda bir artırılacak. Ücretler ikinci altı ayda enflasyon artı 5 puan, üçüncü altı ayda enflasyon artı 5 puan, dördüncü altı ayda ise enflasyon artı 3 puan oranında artacak.

İşcinin bayram ödemeleri de artırıldı

Sosyal haklar ise birinci altı aylık dönemde ortalamada yüzde 102 artış sağlandı. Kurban Bayramı tutarı ise yüzde 136 oranında artırıldı. Daha önce yıllık artış yapılan sosyal haklar da yeni sözleşme ile birlikte ücret zamları gibi 6 aylık dönemlerde ve ücret zamları oranında artırılacak.

Erzak yardımı ve banka promosyonu da alacaklar

Bunların yanı sıra metal işçileri pek çok elde etti. Bu kapsamda, daha önce yılda 4 defa alınan erzak artık her ay net 1.500 TL olarak alınacak. Ayrıca, bankadan promosyon alınmaması nedeniyle Ek Ödeme adı altında işveren tarafından 25 bin TL net olarak ödenecek.