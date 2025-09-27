Metal işkolu grup toplu sözleşmesi: TÜRK METAL ve MESS'in ilk müzakeresi 13 Ekim'de

Mehmet KAYA-ANKARA

TÜRK METAL Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, 140 bin işçiyi kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde işveren sendikası MESS ile ilk müzakerenin 13 Ekim’de yapılacağını açıkladı.

TÜRK METAL Bursa Şubesi’nin 27 Eylül günü yapılan Genel Kuruluna katılan Altundağ, burada yaptığı konuşmada; sektörün ve ülkenin ekonomik durumunu da gözeten, tüm üyelerin görüşlerinin yansıdığı bir sözleşme taslağı hazırladıklarını belirterek, “Biz yapacağımızı yaptık. Söyleyeceğimizi söyledik. Şimdi sıra işverenlerimizde sıra MESS’te. Şimdi sıra, ekonominin bütün durağanlığına rağmen, Türk Metal üyesinin gücüyle üretenlerde, kazananlarda, şampiyon olanlarda. Şimdi sıra, ülkemiz ekonomisini ayakta tutmak için, sanayi üretimine destek olmak için, gece gündüz çalışan, üreten, bacaları tüttüren, çarkları döndüren metal emekçisinin hakkını vermekte. Biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi sıra MESS’te Şimdi sıra, ihracat rekorları kırdıran, işletmeleri şampiyon yapan, karlarınıza kar katan metal emekçilerinin alın terinin karşılığını ödemekte” diye konuştu.

Sözleşme tekliflerinin işçilerle yapılan anketler, işyerlerinde sendikacı ve çalışanların görüşmelerine dayalı olarak hazırlandığını ve gerçekçi bir yaklaşımla belirlendiğini söyleyen Altundağ, Türkiye ve Dünya’da örneği görülmemiş bir yaklaşımın sendikal demokrasinin de örneği olduğunu vurguladı.

Sözleşme sürecinde taslak sözleşmenin işveren sendikası MESS’e iletildiğini, ilk müzakerenin 13 Ekim’de başlayacağını hatırlatan Altundağ, “Sözleşme taslağımızı Genel Sekreterimiz MESS’e teslim etti. 13 Ekim’de başlayacak müzakerelere, Genel Başkan Yardımcılarımızın başında olduğu, müzakere heyetlerimiz katılmaya başlayacak. Şunu herkes bilsin, o masadaki heyet buzdağının görünen kısmıdır. Bizler o masada 140.722 metal emekçisinin desteğiyle, verdiği güçle, masadaki son delikli kuruşa kadar almaya yemin ederek oturacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın Biliyorsunuz, bizim birçok özelliğimiz var. Türk Metal’i Türk Metal yapan, bu ülkenin en büyüğü, en güçlüsü yapan, ilklerin sendikası yapan özelliklerimiz var” diye konuştu.

İlk altı ay için ücret ve sosyal haklarda toplamda yüzde 38,97 teklif edilmişti

TÜRK METAL Sendikası, ilk altı ay için ücret ve sosyal haklar toplamı olarak işçilerin ücretlerinde yüzde brüt yüzde 38,97 artışa karşılık gelen teklifini MESS’e iletmişti.

“Asıl olarak da, kendi durumumuzu göz önüne aldık. Çarşıyı, pazarı, çocuğumuza veremediğimiz harçlığı, kiramızı, okul masrafımızı, her şeyi ama her şeyi dikkate aldık” diyen Uysal Altundağ konuşmasında, tekliflerini oluştururken, işletme, sektör, ülkenin genel durumu dahil tüm unsurları dikkate aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Nihayetinde, bizim, daha güçlü bir ekonomi, daha büyük bir Türkiye, daha yaşanası bir ülke olmak için çarkları çevirmekten, bacaları tüttürmekten, üretmeye devam etmekten başka hiçbir amacımız yok.

O nedenle, biz bu sözleşme sürecinde de, üzerimize düşeni yaptık. Dünyada olup bitenleri, bunların ülkemizdeki yansımalarını, ekonominin ve sanayinin gerçeklerini, işyerlerimizin durumunu, hepsini ama hepsini bir sarraf titizliğiyle tarttık, ölçtük, biçtik.

Ama asıl olarak da, kendi durumumuzu göz önüne aldık. Çarşıyı, pazarı, çocuğumuza veremediğimiz harçlığı, kiramızı, okul masrafımızı, her şeyi ama her şeyi dikkate aldık. Bütün bunların sonunda, aylar süren titiz çalışmalar sonucunda her türlü olasılığı göz önünde bulunduran, ayakları yere basan taslağımızı hazırladık.”

Zor bir süreç

İşyerlerinin duruşu, ihracat daralması, otomobil ve beyaz eşyadaki satış düşüşü nedeniyle zor bir sürece hazırlandıklarını belirten Uysal Altundağ, “alınabilecek bir zam teklifinin” önemine değinerek, işçileri bu süreçte desteğinin kritik olduğuna işaret etti. Altundağ, “Şunu hiçbir zaman unutmayın; önemli olan istemek değildir, önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir. Her dönem olduğu gibi, vereceğimiz mücadele ile bu işkolundaki en iyi sözleşmeyi yine biz imzalayacağız.” Diye konuştu.

Sektörde örgütlenmenin güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyleyen TÜRK METAL Başkanı Uysal Altundağ, metal işkolunda hala asgari ücretle çalışan binlerce işçi olduğunu, sosyal haklardan yoksun, güvencesiz, esnek çalıştırılan işçilerin örgütlenmeyle bu durumu tersine çevirebileceğini vurguladı.