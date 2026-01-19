Metal işkolu grup toplu sözleşmesinde grev kararı

Mehmet KAYA (ANKARA)

TÜRK METAL Başkanlar Kurulu 19 Ocak günü toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 13 Ekim 2025’ten bu yana sürecin devam ettiği hatırlatılarak, uzlaşılamayan konulara ilişkin, “Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddeler gelmektedir. Ayrıca, MESS’in kazanılmış haklarımızı geriye götürecek nitelikteki teklifleri de uyuşmazlığın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır” denildi.

Sendika Başkanlar Kurulu açıklamasında fiilen işçilerin işi bırakacağı grev uygulamaya yönelik bir tarih verilmezken, “Sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 19 Ocak 2026 günü grev kararı almıştır. Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca Sendikamız, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir” denildi.

Süreç hakkında bilgi

TÜRK METAL Sendikası yazılı açıklamasında grup toplu sözleşmesinde kendi üyesi olan 138 bin işçinin bulunduğu hatırlatılarak, geçen dönemde 47 Ana Madde, 5 Ek Madde ve 2 Geçici Madde olmak üzere toplam 54 Madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 Yönetmeliğin sendikanın önerisi doğrultusunda anlaşmayla kabul edildiği; 33 Ana Madde, 2 Ek Madde, 3 Geçici Madde olmak üzere toplam 38 Madde ile 1 Yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İşveren sendikası MESS’in 13 Ocak’taki 7. oturumda, önceki tekliflerinin üzerinde; 1. altı ay için yüzde 10,5 zam + Seyyanen 17,30 TL artış ile toplamda yüzde 18 zam önerdiğini hatırlatılan açıklamada, “Türk Metal Sendikası olarak; ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğinin, enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, tüm ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olarak böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifleri kabul etmediğini kamuoyuna daha önce olduğu gibi bugün bir kez daha açıklamaktadır” denildi.