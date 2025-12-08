Metal işkolu grup toplu sözleşmesinde masada uzlaşma sağlanamadı

MEHMET KAYA - ANKARA

Türkiye’nin en büyük firmalarının dahil olduğu, TÜRK-METAL’de yaklaşık 160 bin işçiyi kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde masada dördüncü turda uyuşmazlık yaşandı.

9 Aralık günü TÜRK-METAL Başkanlar Kurulu toplanacak.

TÜRK-METAL, MESS ile yürütülen grup toplu sözleşmesi sürecinde, işveren sendikasının enflasyon kaybını karşılamayan ilk teklif sunması nedeniyle bu dönem daha sert bir tutum izleyecek.

TÜRK-METAL, birinci yıl, birinci altı ay için yüzde 16’larda gerçekleşen enflasyona karışlık, Ağustos sonunda biten sözleşmede, birinci altı ay için saat ücretine yüzde 5, yine saat ücretine seyyanen 11,5 TL artış teklif etti.

Bu artış yaklaşık yüzde 10’a karşılık geliyor. Sosyal haklardaki artışla birlikte artış yüzde 10.3 olarak hesaplandı.

TÜRK-METAL eyleme hazırlanıyor

Grup toplu sözleşmesinde 8 Aralık günü yapılan beşinci tur TÜRK METAL – MESS görüşmesinde işveren teklifini sundu.

Uzlaşma sağlanamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Bunun ardından arabulucu ve grev süreci başlayacak.

Yasal süreler nedeniyle bu sürecin iki aya yakın daha sürebileceği belirtiliyor.

Bu sürecin herhangi bir aşamasında tarafların uzlaşma imkanı da bulunuyor.

TÜRK-METAL sendikasından verilen bilgide 9 Aralık günü Başkanlar Kurulu toplanarak eylem takvimini belirleyecek.

Bu süreçte yaklaşık 160 bin işçi bulunuyor. Otomotiv ve beyaz eşya, demir çelik ana endüstrisinin yoğun olduğu, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul gibi şehirlerde büyük eylemler yapılabiliyor.

İşçi sendikasından verilen bilgide, yapılan dört tur görüşmede, fazla çalışma, yıllık ücretli izin temizlik malzemesi, işçi grupları ve ücret zammı yönetmeliği maddelerinde uzlaşma sağlandı.

Ancak, dördüncü tur itibariyle ücret zammı, ikramiye ve yürürlük tarihine ilişkin maddelerde uzlaşmaya varılamadığı ve tutanak tutulduğu kaydedildi.

İşverenin teklifi

TÜRK-METAL tarafından verilen bilgide, işveren kesiminin sunduğu teklife ilişkin şu bilgi verildi:

“Ücret ve Sosyal Yardımlar: MESS, ücret artışı teklifimize karşılık ilk 6 ay için saat ücretlerine %5 + seyyanen 11,50 TL zam teklifinde bulunmuştur. Bu zammın ortalama oransal karşılığı %10’a tekabül etmektedir. Diğer 6 aylık periyotlar içinse herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Sosyal yardımlarda ise 1. yıl için masaya %25’lik teklifle gelirken, 2. yıl için herhangi bir artış teklifinde bulunmamıştır.

İkramiyeler: MESS, ikramiyelerin ödenmesi hususunda kıstelyevm teklifinde bulunmuş, bazı zorunlu haller hariç, ikramiyelerin devamsızlık yapılan günler için kesinti yapılarak ödenmesini ve yapılan kesintilerin de bir fonda toplanmasını istemiştir.

Yürürlük: MESS, sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiştir.”

TÜRK-METAL: Kendilerinin sunduğu; ulusal bayram ve genel tatillerdeki çalışmada yüzde 200, gece çalışma tazminatında yüzde 20, tamamlayıcı sağlık sigortasının iyileştirilmesi taleplerinin de işverence reddedildiğini bildirdi.

TÜRK-METAL, 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki iki yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandığı; 33 ana madde, 2 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı.

TÜRK-METAL açıklamasında, uyuşmazlıktan işveren tarafı sorumlu tutularak, “Duyarlı ve yapıcı yaklaşımına karşılık MESS, ücret ve sosyal haklara ilişkin maddeler başta olmak üzere sendikamızın kabul etmeyeceği tekliflerde bulunmuştur” denildi.

TÜRK-METAL ne istemişti?

TÜRK-METAL, birinci altı ay için yüzde 20 zam ve yüzde 15,20 seyyanen zam, sosyal yardımlara yüzde 50 olmak üzere ortalama yüzde 38.97 zam talep etmişti.