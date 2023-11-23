Metal işkolu toplu sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadı

Mehmet KAYA/ANKARA

Özel sektörde en kapsamlı grup toplu sözleşmesi olan metal işkolu sözleşme görüşmelerinde resmi müzakere süreci tamamlandı ve tarafl ar ücret konusunda uzlaşamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Taraflar, önceki görüşmelerde çok sayıda sosyal ve idari maddede uzlaşma sağladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde daha önceki oturumlarda varılan uzlaşmayla çalışma hayatında ilk kez sözleşme dönemine dahil ancak görüşme devam ettiği için ücret artışı olmayan aylar için brüt 4 bin 750 TL avans nitelikli ücret artışı yapılması sağlanmıştı.

Toplu sözleşme süreci yasa gereği bu aşamadan sonra arabulucu ve sonrasında da grevlokavt ve bu yola da gidilmezse hakem süreçlerine gidecek. Diğer yandan tarafl arın bu süreçlerin herhangi bir aşamasında uzlaşabiliyor. Görüşmelerin asgari ücret belirlenmesi sonrasında hızlanması bekleniyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 22 Kasım günü yapılan görüşmede uyuşmazlık tutanağı tutulmasının ardından TÜRKMETAL sendikası yaptığı yazılı açıklamada, MESS’in üç yıllık sözleşme imzalanması ve birinci 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdiği belirtildi. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edildiği ayrıca bazı esnek çalışma modellerinin sözleşmeye eklenmesiyle halen uygulamada olan işçilere tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılmasını istediği belirtildi.

İşçiler ise birinci altı ayda toplamda yüzde 119,05’e denk gelecek şekilde ücret ve sosyal haklarda iyileştirme talep ediyor.