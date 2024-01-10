Metal işkolu sözleşmesinde Türk Metal grev kararı aldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Metal işkolunda devam eden grup toplu iş sözleşmesinde, arabuluculuk ve işveren çağrısıyla yapılan görüşmelerde sonuç alınamaması üzerine, toplu sözleşme yasal süreci dahilinde işçi sendikası Türk Metal grev kararı aldığını açıkladı. Grev kararının ardından grevin fiili uygulaması için ayrı bir süreç işleyecek. Bu dönemde de görüşme ve girişimler olabiliyor.

Türk Metal Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, 11 Ocak’ta tüm işyerlerinde protesto eylemi yapılacağı ve basın açıklaması gerçekleştirileceği belirtilerek, “”Sonuç alınamaması halinde, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir” ifadesine yer verildi.

Metal işkolundaki grup toplu sözleşmesi kapsamında aralarında Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının da yer aldığı, çoğu ihracatçı otomotiv, beyaz eşya, demir-çelik vb. sektörlerde çalışan yaklaşık 140 bin işçiyi kapsıyor.

Açıklamada, işveren tarafının yaptığı revize tekliflerin kabul edilmediği hatırlatılarak, “Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır” denildi.

Açıklamada, sendikanın 9 Ocak günü grev kararı aldığı belirtildi. Grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 26 Eylül’de başlamıştı. Geçen süreçte, müzakere dönemi ve takip eden dönemde işveren çağrısıyla 7 oturum gerçekleşti. İlk 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmelikte uzlaşma sağlanarak kabul edilmişti. Halen 33 ana madde, 47 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise uzlaşma sağlanamadı.

İşveren sendikası MESS 5 Ocak gününde yapılan 7. Oturumda birinci altı ay için ücret artış teklifini yüzde 60’a çıkarmıştı. İşçi tarafı ise birinci altı ay için yüzdesel olarak yüzde 80 zam, düşük ücretlerin yükseltilmesi, kıdem zammı, sosyal haklardaki artışlar dahil edildiğinde yüzde 115’e ulaşan bir zam talebinde bulundu.

Süreçte önemli uyuşmazlıklardan biri işçi kanadının tepki gösterdiği sözleşmenin 3 yıllık yapılması ve özel sağlık sigortasının kaldırılması önerisi üzerinde bulunuyor.