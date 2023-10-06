Metal işkolunda ikinci tur 10 Ekim’de: İşçilere avans ödenecek

Mehmet KAYA

Türkiye’nin özel sektörde imzalanan en büyük sözleşmesi olan ve yaklaşık 140 bin işçiyi ilgilendiren metal işkolu grup toplu sözleşmesinde ikinci tur görüşme 10 Ekim günü yapılacak.



Görüşme yaklaşırken işveren sendikası MESS, toplu sözleşme süreçlerinde nadir olarak uygulanan, sözleşme imzalanıncaya kadar geçecek sürede avans olarak ilave artış yapmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. İşçilere brüt 4 bin 750 TL ödeme yapılacak.



İşçi Sendikası Türk Metal, müzakerelerin ilk toplantısı için işverene verdiği listede avans ödemesi talep etmişti. Metal işkolu grup toplu sözleşmesinin ikinci toplantısı 10 Ekim’de yapılacak. İlk toplantıda sendikanın sosyal haklara yönelik 15 talebi kabul edilmişti. İkinci toplantıda hem sosyal haklar, hem de ücrete yönelik görüşlerin taraflarca iletilmesi bekleniyor.



Türk Metal, 2023-2025 dönemi birinci altı ay için iyileştirmeler ve alt düzey maaşlardaki ilave artışlar ve sosyal haklardaki yüzde 150 artış dahil, toplam ücretlerde yüzde 119 oranında artış talep etmişti. İlk oturum sonrası 15 sendika talebinin aynen kabul edildiği duyurulmuştu.

MESS’ten avans açıklaması

İşveren sendikası MESS yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşme sürecinin 4-5 aya kadar uzayabildiğini belirterek, bu süre içinde çalışanların mağdur olmaması için, daha sonra mahsup edilmek üzere avans nitelikli ilave ödeme yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, süreç tamamlanana kadar ödemenin devam edeceği vurgulanarak, “MESS; yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, süreç tamamlanana kadar olan dönem için sözleşme kapsamındaki çalışanlarına avans ödemesi yapılmasına karar verdi. Sözleşme imzalandığında ise söz konusu ödemeler, oluşacak birikmiş farklardan mahsup edilecek. Bu doğrultuda görüşmeler devam ederken, Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 160 bin çalışan tarihte ilk kez avans ödemesi almış olacak” denildi.



Ödenecek tutara yönelik açıklamada bir bilgi verilmedi ancak Türk Metal sunduğu taslakta 5 bin TL’lik bir avans ödemesi talep etmişti.



Açıklamada, MESS’in grup toplu sözleşmesini uzlaşmayla tamamlamak istediği belirtilerek, hali hazırda tamamlayıcı sağlık sigortası, burs, alışveriş avantaj kartları, tatil programı ve eğitim gibi örnek nitelikli hakların sunulduğu belirtildi.