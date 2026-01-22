Metal işkolunda sözleşme tamamlandı

Mehmet KAYA

22 Ocak Perşembe gününe sarkan müzakere sonucunda, aynı zamanda TİSK Başkanı olan MESS Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK METAL Genel Başkanı Uysal Altundağ sözleşmeyi imzaladı. TÜRK METAL sendikası yazılı bir bir açıklamayla uzlaşmayı ve artış oranlarını duyurdu.





Açıklamada, 1 Eylül 2025’te başlayan birinci altı ay için saat ücretlerine oransal ve seyyanen yapılan artışlarla yüzde 28.10 artış, ikinci altı aydaki enflasyon korumalı yüzde 13 artışla birlikte, birinci yılın tamamı için sosyal yardımlarla birlikte kümülatif yüzde 47,81 oranında artış sağlandığı belirtildi.

Grup toplu sözleşmesi kapsamında bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Çelik İş’in de sözleşmeleri imzaladığı belirtildi.

TÜRK METAL tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre artışlar şöyle:

-Sözleşmenin başlangıç tarihi olan 1 Eylül itibariyle saat ücreti 140 TL’nin altında olan üyelere, bu tutarı geçmemek üzere saatlik ücretlere 10 TL iyileştirme yapıldı.

-Bu iyileştirmenin ardından, tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 oranında artış yapıldı.

-Bu artışların üzerine saat ücretlerine seyyanen yüzde 17,61 iyileştirme yapıldı.

Bu artışların ve iyileştirmelerin toplamının ücretlere yüzde 28.1 olarak yansıyacağı belirtildi.

-Sosyal yardımlar

Sosyal yardımlara ilişkin olarak ise; Kurban Bayramı için yüzde 75, diğer sosyal kalemler için yüzde 50 artış yapılacak.

-Diğer altı aylar

Varılan uzlaşmaya göre 2. altı ay için enflasyon korumalı (enflasyon daha düşük çıkarsa bu oran uygulanacak) yüzde 13 zam yapılacak.

3. altı ay için saat ücretleri enflasyon + 1,5 puan refah payı, 4. altı ay için ise enflasyon oranında artış üzerinde uzlaşıldı.