Metal rallisi madencilik hisselerini zirveye taşıyor

EVRİM KÜÇÜK

Yapay zekâdan elektrikli araçlara, veri merkezlerinden enerji dönüşümüne kadar uzanan teknolojik dönüşüm, metal piyasalarında tarihi bir fiyatlama değişimini tetiklerken, madencilik şirketlerinin hisseleri küresel borsaların en güçlü performans gösteren varlıkları arasına girdi. Artan metal talebi ve arz tarafındaki yapısal sıkışma, uzmanlara göre sektörde yeni bir “süper döngü” beklentisini güçlendiriyor.

Bu görünüm rakamlara da net biçimde yansıyor. MSCI Metal ve Madencilik Endeksi, 2025 başından bu yana yaklaşık yüzde 90 değer kazanarak yarı iletkenler, küresel bankalar ve teknoloji devlerini açık farkla geride bıraktı. Aynı dönemde bakır fiyatları yüzde 50 yükselirken, altın, gümüş, platin zirvede, alüminyum ve nikel de son yılların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Özellikle altın rekor seviyelerini koruyarak madencilik şirketlerinin kârlılığını desteklemeye devam ediyor.

Robotik ve yapay zeka desteği

Fon yöneticilerine göre bu yükseliş, geçmiş döngülerden farklı olarak kısa vadeli bir emtia rallisinden ibaret değil. Robotik, yapay zekâ ve enerji dönüşümü yatırımları, bakır ve alüminyum gibi metallerin ekonomik dalgalanmalara duyarlılığını azaltarak bu varlıkları yapısal büyüme temalarına dönüştürüyor. Bu durum, madencilik hisselerini hem enflasyona karşı koruma hem de teknoloji temasına dolaylı erişim aracı haline getiriyor.

Birleşme ve satın alma faaliyetleri de ivme kazanıyor. Büyük madenciler, yeni kapasite yatırımları yerine mevcut varlıkları satın almayı tercih ederken, özellikle bakır odaklı işlemler dikkat çekiyor. Bloomberg Intelligence, bakır arz açığının bu yıl daha da kötüleşebileceğini öngörürken, altın için 5.000 doların üzerindeki senaryolar güçleniyor. Bazı yatırımcılar yükselişin hızına karşı temkinli olsa da genel görüş, metal fiyatlarındaki kalıcı güçlenmenin madencilik hisselerini küresel portföylerin merkezine taşıdığı. Piyasalar, sektörde uzun süredir beklenen süper döngünün artık kapıda olduğuna işaret ediyor.

Bakır yeniden 13 bin doların üzerinde geziyor

Bakırın uzun vadeli arzına ilişkin artan endişeler ve yatırımcıların itibari paralardan uzaklaşma eğiliminin bir araya gelmesiyle fiyatlar yeniden 13.000 doların üzerine çıktı. Londra’da 3 ay vadeli bakırın ton başına fiyatı 13.155 dolara yükselirken, ABD’de pound başına fiyat 6 dolara yaklaştı. Fiyatların yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 5 civarında.

Metaller 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. ABD’nin Grönland’ı kontrol etme girişimleriyle ilgili gerilimler, son sıçrama tahtası görevi görerek giderek artan sayıda yatırımcıyı metal varlıklara yönlendirdi. Yılbaşından bu yana Londra’da alüminyum fiyatları yüzde 6, nikel fiyatları yüzde 11.7, kalay fiyatları da yüzde 28 yükseldi. Bakır, bu yatırım kaymasından faydalanmasının yanı sıra, yapay zekanın yükselişi nedeniyle hızla artan talebi karşılayacak arz konusundaki endişelerden de destek buldu.

Yıllık küresel bakır tüketimi 30 milyon ton civarında. Sektör tahminlerine göre, bir madenin keşfedilmesinden üretime geçmesine kadar yaklaşık 17 yıl geçmesi gerekiyor ve bu hız, 2040 yılına kadar küresel bakır piyasasında kıtlığa yol açabilir.