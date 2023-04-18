Metal ve tarımsal emtia ayrışıyor

EVRİM KÜÇÜK

Emtia piyasalarında mart ayında etkili olan resesyon endişelerinin yarattığı satış baskısı Fed’in "şahin" adımları terk edeceği beklentisiyle nisanda yavaşladı. Geçtiğimiz hafta emtia ürünlerini takip eden CRB Endeksi yüzde 1.7, SP GSCI Endeksi yüzde 1.6 ve Londra Metal Endeksi (LME) yüzde 2.65 yükseldi. Hem petrol hem de metal fiyatları 1 ay öncesine göre yukarıda. Yatırımcılar nisan ayındaki tablonun sürüp sürmeyeceğini merak ederken, teknik analizler metal tarafında yükselişlerin yaşanabileceğini, tarımda ise baskı hissedilebileceğine işaret ediyor.

Dolar endeksinde 101.7 kritik seviye

Reuters tarafından yapılan yılın ikinci çeyreğine ilişkin teknik analizde, Dolar Endeksi’nin yeniden 105 seviyesine gelebileceği, hatta burayı geçerse 109 seviyesine kadar gidebileceği tahmini yapıldı. Ancak endeksin şu an bulunduğu 101.3 seviyesi kritik. Zira teknik görünüme göre endeksin 101.7 seviyesinin altında kalması bir süre 99.4- 100.65 aralığına doğru geri çekilmeyi ve ardından 98.98 düzeyine inmeyi beraberinde getirebilir.

Tarımsal ürünlerde geri çekilme yaşanabilir

Nisan-Haziran döneminde emtiada kamplaşma olabilir. Endüstriyel metal tarafında istikrarlı bir yükseliş, tarım tarafında ise geri çekilme yaşanabilir. Reuters teknik analizine göre bakır ve alüminyum fiyatında artış bekleniyor. İkinci çeyrekte gıda sektörünün önemli hammaddelerinden biri olan palm yağı fiyatlarında geri çekilme yaşanması muhtemel görünüyor. Buğday, mısır ve soya gibi tahıl fiyatları ile kahve fiyatları da güçlü bir görünüm sergilemiyor. Tarım tarafında kakao ise yükseliş beklenen ürünler arasında.

Bakır 10 bin doları, alüminyum 2.800 doları aşabilir

■ Bakır, geçen hafta Londra’da ton başına 9.200 dolar, ABD’de pound başına 4.12 dolar ile yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde yükseliş için 9.300 dolarlık bölge izleniyor. Burası aşılırsa 9.900-10.392 dolar aralığına kadar fiyatlarda yükseliş yaşanabilir. Fakat bu seviye aşılmazsa fiyatların yeniden 8.372 dolara kadar geri çekildiğini görebiliriz. Burası yeni düşüşleri tetikleyebilecek tehlikeli bir alan. Çünkü 8.5483 doların altında 7.220 dolara kadar fiyatı sürükleyebilecek bir aşağı yönlü hareket meydana gelmesi mümkün. Diğer taraftan Focus Economics'in mart ayı sonunda yatırım bankaları ve pazar araştırma şirketiyle yaptığı bir ankette 10 analist 2023'ün 4’üncü çeyreğine ilişkin bakır fiyatı tahminlerini yükseltti. Ancak son çeyrekte ortalama bakır fiyatları için fikir birliği tahmini, ton başına yaklaşık 8.575 dolar ile mevcut seviyelerin altında kalırken, en düşük tahmin 6.500 dolarla Euromonitor’den ve en yüksek öngörüsü 10.050 dolarla Commerzbank’dan geldi.

■ Alüminyum vadeli işlemleri ise küresel ekonomik yavaşlama ve Çin'den artan üretim korkularının yatırımcıları bazı uzun pozisyonları gevşetmeye sevk etmesinden dolayı 2.300 dolara gevşedi. Fiyatların şekillenmesinde Çin’in üretim ve talebi önemli. Teknik analizler, 2.551 doların önemli bir direnç oluşturduğunu ve buranın aşılması halinde fiyatların yeniden 2.842 dolar seviyesine gidebileceğini gösteriyor. Ancak bu iyimserlik eğer fiyatlar 2.254 dolarlık destek seviyesinin altına inerse bozulabilir ve yeni bir düşüş sinyali ortaya çıkabilir.

Buğday da mısır da 6.0 doların altına inebilir

■ Soya fasulyesi CBOT’da kile başına 15 dolar civarında geziniyor. Arjantin ve Uruguay’ın üretimindeki düşüşler Brezilya'daki üretim artışıyla dengelenerek son 1 ayda yatay seyir izledi. Reuters teknik analizi fiyatların 14 dolara inmesi halinde, düşüşlerin 12.82 dolara kadar inebileceğine işaret ediyor. 14.92 doların üzerinde kalınması ise 15.49 dolara kadar yükseliş getirebilir.

■ Buğday son 1 ayda yüzde 2’den fazla geriledikten sonra düşüş sürebilir. Kritik 7 dolar desteğinin altında kalan buğdayın kilesi 6.80 dolar civarından işlem görüyor. Teknik analizlere göre 7.37 doların altında kaldığı sürece buğdayın 5.92 dolara kadar düşme olasılığı bulunuyor. Ancak genel beklenti fiyatların 7.23 ve 6.57 dolar aralığında dalgalanabileceği şeklinde.

■ Mısırın kilesi son 1 ayda yüzde 6 gibi bir artışla 6.65 civarında. 6.25 dolardaki desteğin kırılması halinde fiyatlar Temmuz 2022’de görülen 5.62 dolara doğru düşüş yaşayabilir.

Palm yağında düşüş sürebilir

Gıda sektörünün önemli hammaddesi palm yağının fiyatı son bir yüzde 42 düşüş gösterdi. Zayıf talep baskısıyla Malezya’da palm yağı vadelileri ton başına 3.700 ringit civarında. Fiyatların Eylül 2022’de test edilen 3.220 dolar kadar geri çekilebileceği öngörülüyor. Ancak fiyatlar 3.850 ringitin üzerine çıkarsa, o zaman 4.000 ringit ve üzerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiliyor.

Kahve ve kakao ters yöne gidiyor

■ Kahve (Arabica) vadeli işlemleri, sıkışık küresel arzla desteklenerek pound başına 1.93 dolar civarında. Son 1 aylık yükseliş yüzde 9 dolayında. Ancak teknik analizler Şubat 2022’de 2.60 dolardan başlayan düzeltmenin tamamlanmadığına fiyatların ikinci çeyrekte 1.44-1.55 dolar aralığına inebileceğine işaret ediyor. Ancak önemli bir destek olan 1.92’nin üzerinde kalınması düşüş trendinin tersine dönmesine yardımcı olabilir.

■ Kakao vadeli işlemleri, arz açığı endişeleriyle ton başına 3.000 dolara yakın. Son 1 ayda yüzde 15 yükselen fiyatlar 2.928 doların üzerinde kaldıkça, 3.290 doların hedefleneceği belirtiliyor.