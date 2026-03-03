Metal yaka sahada!

YENER KARADENİZ / BARSELONA

GSMA tarafından Fira Gran Via Fuar Merkezi’nde organize edilen etkinliğe 200’den fazla ülkeden 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarda insansı robotlar, robot hemşireler, robot taksiler, 5G destekli endüstriyel üretim hatları, kuantum güvenli şifreleme çözümleri ve karasal olmayan ağ (NTN) teknolojileri sergileniyor.

Yeni nesil giyilebilir yapay zekâ teknolojileri de fuarda yer alıyor. Türkiye, MWC26’da 19’u milli iştirak kapsamında olmak üzere toplam 39 firma, kuruluş ve teknoloji girişimiyle temsil ediliyor. Milli katılım, 2014 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organize ediliyor. İTO’nun iştiraklerinden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Teknopark İstanbul’dan firmalar ve girişimler de fuara katılım sağladı.

Yapay zeka meslekleri ortadan kaldırmıyor, dönüştürüyor

MWC26’da açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırmadığını, meslekleri dönüştürdüğünü ifade ederek, “Tarihsel olarak her teknoloji devrimi bazı kapıları kapatırken yenilerini açmıştır. Bugün de aynı dinamiği yaşıyoruz. Asıl mesele ona hazırlıklı olmak” ifadelerini kullandı. Kısa vadede en fazla etkilenecek alanların veri girişi, çağrı merkezi operasyonları, standart muhasebe işlemleri ve basit içerik üretimi gibi rutin görevler olduğunu belirten Avdagiç, fiziksel yapay zekanın depo, lojistik ve üretim sektörlerinde de hızlı bir dönüşümü beraberinde getirdiğine dikkati çekti. İTO Başkanı Avdagiç, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı etkiye işaret ederek, “Üretken yapay zeka aracı ChatGPT’nin 2022’de hayatımıza girmesiyle birlikte üniversiteye yeni başlayan gençler bu yıl haziranda mezun oluyor ve üniversiteliler ilk kez bu yıl iş hayatına atılacaklar” diye konuştu.

Avdagiç, şunları kaydetti: “Yapay zekayı Türkiye’nin yeni büyüme modeli, yeni ihracat hikayesi ve yeni küresel konumunun belirleyicisi yapmalıyız. Teknolojiyi yalnız kullanan değil, geliştiren gençler yetiştirmeye odaklanmayı ülkemiz için beka meselesi görüyoruz. Teknolojiyi, yalnızca kullanan değil geliştiren gençler yetiştirmek ülke açısından stratejik önem taşıyor. Yapay zeka okuryazarlığının artırılması ve imalat gibi sektörlerde yeni açılımların sağlanması gerekiyor.”

Türkiye hızlı sıçrayabilir

Avdagiç, Türkiye’nin yapay zekada hızla sıçrayabileceğine inandığını vurgulayarak, “Yapay zekanın iş dünyasında yarattığı etkiyi bir tehdit değil, yönetilmesi gereken köklü bir dönüşüm olarak görüyoruz” ifadesini kullandı. Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “GSMA’in Mobil Ekonomi 2024 raporuna göre, mobil teknolojilerin küresel ekonomiye katkısının 2030 yılına kadar 6,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yalnızca 5G’nin bu katkıdaki payının 930 milyar doları aşacağı öngörülüyor. IHS Markit’in hazırladığı ve Dünya Ekonomik Forumu tarafından da referans alınan araştırmaya göre ise küresel 5G değer zinciri, 2035’e kadar 22 milyonun üzerinde istihdamı destekleyecek. Bu rakamlar, dijital dönüşümün bir tercih değil, ekonomik büyümenin temel dinamiği olduğunu ortaya koyuyor.”

Fuarda öne çıkanlar

▶ Fuarın bu yıl 6 ana teması var. MWC26’nın dört günlük yoğun programı, akıllı altyapı, ConnectAI, kurumsal AI, AI Nexus, Tech4All ve oyun değiştirenler olmak üzere 6 ana tema etrafında şekillendi.

▶ Xiaomi, 17 ve 17 Ultra modellerini tanıtarak mobil fotoğrafçılıkta Leica iş birliğini ileri taşıdı. Şirket ayrıca bağlantılı cihaz ekosistemini ve otomotiv odaklı konsept projelerini sergiledi.

▶ Fuar kapsamında Çinli Honor, yeni katlanabilir modeli Magic V6’yı duyurdu. Marka ayrıca robotik kamera sistemine sahip konsept telefon ve insansı yapay zekâ asistanı demolarıyla dikkat çekti ve ilk insansı robotunu görücüye çıkardı.

▶ Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra’yı tanıttı.

▶ Güney Koreli Samsung, Galaxy AI odaklı yeni nesil mobil deneyimlerini ve çoklu katlanabilir ekran konseptlerini fuar gündemine taşıdı. Yapay zekâ destekli cihaz içi çözümler ön plana çıktı.

▶ Motorola, kitap formunda katlanabilir Razr Fold modelini tanıttı. Cihaz, premium segmentte rekabeti artıracak özelliklerle konumlandırıldı.

▶ Ericsson, 6G alanında yaptığı çalışmalarla fuarda yer alırken Huawei, 5.5G yaklaşımıyla daha yüksek kapasite ve düşük enerji tüketimi sunan şebeke çözümlerini sergiledi.