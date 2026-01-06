Metallerde iddialı yükseliş kapıda!

EVRİM KÜÇÜK

Geçtiğimiz yıl emtia piyasalarında özellikle metaller açısından tarihi bir yıl olarak kayda geçti. Metal fiyatları 2026 yılına da hızlı bir giriş yaptı. ABD’nin Venezuela operasyonunun yarattığı jeopolitik gerilim altın ve gümüşe destek verdi. Bakır da bir yandan arz tarafındaki sıkıntılara bakarken, bir taraftan Venezuela’yı izliyor.

Gevşeyen para politikaları, jeopolitik risklerin artması ve enerji dönüşümünün hız kazanmasıyla güçlenen metallerde yeni yılda yükseliş eğiliminin sürmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimlerin ve faiz indirimlerinin altına destek vermesi beklenirken, ticaret politikaları, yeşil enerji yatırımları ve elektrikli araç üretimi bakır başta olmak üzere birçok metal için talep tarafını güçlendiriyor. Arz cephesinde ise madencilik yatırımlarının yavaşlaması, çevresel regülasyonlar ve grevler gibi faktörler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Fiyatlarda sıçrama yaşanabilir

Teknik analizler orta ve uzun vadede metallerin yapısal olarak güçlü seyrini koruyabileceğine işaret ediyor. Reuters tarafından yapılan teknik analiz yılın ilk çeyreğinde altın, bakır ve alüminyumda büyük bir sıçrama beklentisi ortaya koyuyor. Analize göre ons altın ocak-mart döneminde 4.995-5.387 dolar aralığında zirve yapabilir ve boğa çıkışını sonlandırabilir. Londra’da bakır ve alüminyum da momentumu koruyacak. Kırmızı metal 13.000 doları devirebilir, alüminyum ise 6 yılın en yüksek seviyesini test edebilir.

Bakır 13.000 doları aşabilir

Bakır vadeli işlemleri haftaya yükselişle başladı. Londra’da 3 ay vadeli bakırın ton başına fiyatı 12.500 dolara çıkarken, New York’ta fiyatlar libre başına 5,8 doların üzerine tırmandı. Fiyatlar, küresel arz koşullarındaki daralmanın desteğiyle rekor seviyelere yaklaştı. Reuters teknik analizine göre, Londra’da bakır fiyatları yılın ilk çeyreğinde güçlü rekor denemeleri yapabilir. Fiyatların 11.878 doların üzerinde kalıcılık kazanması uzmanlara göre ocak-mart döneminde 13.402 doların test edilmesine zemin hazırlıyor.

Analize göre bakırın 12.301 doların üzerinde kalıcı olarak yerleşmesi, 13.899-14.886 dolar bandına giden yolu açabilir. 12.301 doların altına inmesi ise 11.732-11.878 dolar destek alanına geri çekilmeye neden olabilir. Teknik analize göre, bakırda güçlü momentum dikkate alındığında fiyatlar majör bir bariyer olarak gösterilen 13.402 dolara varmadan önce derin bir düzeltme beklenmiyor.

Alüminyum 3.176-3.341$ aralığına çıkabilir

Londra’da alüminyum vadeli işlemleri yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Yetersiz arz endişelerinin artmasıyla 2022’den bu yana ilk kez 3.000 doları aştı. Teknik analizler yükselişin süreceğine işaret ediyor. Ton başına 2.909 dolarda başlayan ralliyle şu an 3.060 dolar sınırına yaklaşan fiyatların 3.074 dolar direncini geçebileceği belirtiliyor. Bunun olması halinde fiyatların 3.176-3.341 dolar aralığına yükselebileceği hesapları yapılıyor.

Ancak 3.088 ya da 3.176 dolar seviyesinde bir düzeltme yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. Burada 2.909 doların destek olarak çalışabileceği belirtiliyor. Dünyanın en büyük alüminyum üreticisi Çin’in bu yıl 45 milyon tonluk üretim sınırını aşması bekleniyordu ve bu durum, ergitme tesislerinin 2026’da üretimlerini artırmaktan kaçınmasına neden oldu. Öte yandan, yüksek enerji maliyetleri, ekipman arızaları ve boksit tedarikinde yaşanan zorluklar; İzlanda, Mozambik ve Avustralya dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki önemli ergitme tesislerinin faaliyetlerini askıya aldı.

Altın Venezuela geriliminden destek alıyor

ABD’nin Venezuelalı lider Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatları yükseliş kaydetti. Spot altın dün sabah saatlerinde günlük yüzde 2,4 artışla ons başına 4.440 doları zorlarken, gümüş yaklaşık yüzde 5 değer kazanıp 77 dolara geldi.

Analistler, yaşanan gelişmelerin jeopolitik belirsizlik algısını güçlendirdiğini belirtiyor ve altında 2026 için rekor fiyat beklentisini koruyor. Reuters teknik analizi ise altının yılın ilk çeyreğinde büyük bir sıçrama yapabileceğine işaret ediyor. Buna göre, spot altın güçlü bir dalga tarafından yönlendirilerek ilk çeyrekte ons başına 4.995 ila 5.387 dolar aralığına yükselebilir. Ancak, coşkuya rağmen, aylık RSI aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Spekülasyonlar, yükselişin 4.995 ila 5.387 dolar aralığında durabileceği, ardından derin bir düzeltme veya 1.046 dolardan başlayan tüm yükseliş trendinin tersine dönebileceği yönünde.

Diğer yandan, 3.992 dolardan başlayan başka bir dalganın projeksiyon analizi, 4.856 ila 4.941 dolar arasında daha muhafazakar bir hedef bölgesi ortaya koyuyor. Analiz, 4.355 doları destek olarak gösteriyor. Bu seviyenin altına inilmesi, 3.992 ila 4.216 dolar aralığına doğru bir düşüşü tetikleyebilir. Böyle bir düşüş, birkaç hafta veya ay sürebilecek orta vadeli bir konsolidasyonun habercisi olabilir.