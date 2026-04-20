Metallerde ‘kara delik’ korkusu

EVRİM KÜÇÜK

Sanayi metallerinde yeni bir fiyat dalgası başladı. Küresel üretim zincirinin iki kritik metali olan bakır ve alüminyumda ortaya çıkan arz sıkışıklığı, piyasalarda “kara delik” endişesini büyütüyor. Londra Metal Borsası’nda altı ana metali izleyen endeks son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yatırımcılar fiziksel piyasadaki daralmanın fiyatlara daha sert yansıyabileceğini düşünüyor. Son dört haftada yaklaşık yüzde 12 yükselen endekste lokomotif rolü yine bakır ve alüminyum üstlendi. Bu iki metal endeks ağırlığının yaklaşık dörtte üçünü oluştururken, yaşanan her arz bozulması doğrudan küresel fiyatlamayı etkiliyor. Uzmanlara göre Ortadoğu gerilimi, enerji maliyetleri, lojistik darboğazlar ve bazı üretim merkezlerindeki kesintiler birlikte hareket ederek piyasada görünmeyen bir boşluk yaratıyor.

Piyasalarda “kara delik” ifadesi, arzın kâğıt üzerinde var görünmesine rağmen gerçek teslimat tarafında bulunabilir metalin hızla azalmasını tanımlıyor. Özellikle sanayi talebinin toparlandığı dönemde bu durum, fiyatları normal denge seviyesinin çok üzerine taşıyabiliyor.

Yatırımcılar savaş sonrası yeniden stoklama sürecini fiyatlıyor

Ateşkes umutları ve küresel büyüme beklentilerindeki toparlanma da talep cephesini destekliyor. Bu nedenle yatırımcılar sadece jeopolitik riskleri değil, aynı zamanda savaş sonrası yeniden stoklama sürecini de fiyatlıyor. Analistler, baz metallerde kısa vadeli düzeltmeler görülse bile ana yönün yukarı kalabileceğini belirtiyor.

Alüminyumda Körfez şokuyla 4.000 $ alarmı

■ Alüminyum piyasasında en sert baskı Körfez bölgesinden geliyor. Emirates Global Aluminium, Aluminium Bahrain ve Qatalum gibi büyük üreticilerde yaşanan kapasite kayıpları piyasayı sarstı. Ortadoğu küresel üretimin yaklaşık yüzde 9’unu karşılasa da deniz yoluyla ticarette çok daha büyük paya sahip. Bu nedenle bölgedeki kesintiler sadece üretimi değil, fiziksel sevkiyatı da bozuyor. Etkilenen yıllık kapasitenin 3 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre mevcut çalışma oranları yılsonuna kadar sürerse küresel piyasada 2,9 milyon tonluk açık oluşabilir. Talepte zayıflama ve Çin’den gelebilecek ek arz dikkate alındığında dahi açığın 2 milyon ton civarında kalacağı tahmin ediliyor. Alüminyum fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 19, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 48 yükseldi. Londra’da ton fiyatı 3.600 dolar bandına yerleşirken, uzun süreli aksaklık halinde 4.000 dolar seviyesi güçlü senaryo olarak görülüyor.

Bakır'ın ton fiyatı Çinli alıcı piyasaya dönünce 13.000 doları aştı

■ Kırmızı metalde yükselişin merkezinde konsantre arzındaki daralma ve eritme tesislerinin marj baskısı bulunuyor. New York’ta bakır fiyatı geçen hafta pound başına 6,11 dolara çıkarak 10 haftanın zirvesine ulaştı. Bu seviye ton bazında yaklaşık 13.480 dolara denk geliyor. Londra’da ton başına fiyat 1 ay önceki 12.600 dolardan 13.347 dolara yükseldi. Çin’de talep toparlanırken, dünya genelinde eritme ücretleri sert geriledi. Spot TC/RC seviyelerinin negatif bölgeye inmesi, rafinerilerin hammadde bulmakta zorlandığını gösteriyor. Bu tablo, bakır cevheri arzının işleme kapasitesine yetmediğine işaret ediyor. Mercuria Energy Group ve BMO Capital Markets bakırın Ocak ayında ulaşılan rekor seviyeyi aşabileceğini öngörüyor. Çinli alıcıların piyasaya geri dönmesini ve Beyaz Saray’dan gelecek gümrük vergileriyle ilgili kararın ABD’ye daha fazla sevkiyatı teşvik etmesini gerekçe gösteriyorlar. Fiyatlar, zirvesinin sadece yüzde 3 altında.