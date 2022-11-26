“Metaverse konusunda Avrupa’dan daha iyiyiz”

Ali ŞAHİN / BURSA

Bahçeşehir Koleji Nilüfer kampüsünde düzenlenen ve şehirdeki öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği panel öncesi soruları yanıtlayan Prof. Dr. Eraslan, Metaverse konusunda Avrupa’dan daha iyi bir konumda olduğumuzu söyledi. Eraslan yaptığı değerlendirmede, “Şu aşamada metaverse’ten ziyade pre-metaverse’ten bahsedebiliriz ama çocuklarımızın hazır olduğu bu dünyaya bizlerin de hazırlanması gerekiyor” dedi. Şu an metaverse alanındaki popülarite konusunda yaşanan durgunluğu da değinen Prof. Dr. Eraslan, “Biz bunun adını bundan üç ay önce koyduk ve ‘metaverse kışı’ dedik. Çünkü bu sürecin inişli, çıkışlı olması çok normal bir durum. Bu dönemde önemli olan yapının güçlü bağlamını anlama-anlatma-uygulama düzleminde ortaya koymamız gerekli. Şu anda anlama aşamasındayız. Erken bir süreçteyiz ama ülkemiz girişimcilerle birlikte çok önemli adımlar atıyor. Avrupa’dan know-how ve uygulama bağlamında çok daha iyi durumdayız. Bu süreçte kamu ile birlikte iş dünyasının da motivasyonlarının artması gerekli” diye konuştu.

“Yerli ağların önü açıldı”

Türkiye’de yerli blockchain konusunda önemli gelişmeler yaşandığını ve çalışmaların hızlandığını belirten Türkiye Metaverse Platformu kurucusu Emre Kutlu, “Biz Türkiye olarak bu konuda bakışımızı yeni değiştirdik. Bunu devlet politikası haline getirmek adına önemli kararlar alındı. Bu adımlarla birlikte o mevcut girişimlere yol açılmış oldu. Yakın zamanda yerli yazılımların olduğu yerli bir ağın kullanıldığı döneme geçiyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler hızlı hareket etti”

Üniversitelerin metaverse konusundaki bakışı hakkında konuşan Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz ise “Bu bahsettiğimiz ürünleri ticari olarak pazarlama eğilimi de var ve bunlara da çok yanlış diyemeyeceğim. Metaverse biraz görme engellilerin fili tanımladığı gibi bir durum. Herkes kendi işine geldiği gibi pazarlıyor. Ama yeni gelişen teknolojilerde bu durum olağan bir şey. Metaverse’in aslında ne olduğu hayaller ile sınırlı” dedi. Akademik anlamda da çalışmaların başladığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Yavaş yavaş farklı bölümler, disiplinler arası programlar konuşulmaya başladı. Bazı üniversitelerimizde yüksekokul seviyesinde ‘metaverse teknisyenliği’ gibi programlar açalım tarzı çalışmalar var” diye konuştu.