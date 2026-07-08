Meta'ya ABD'de 1,4 trilyon dolarlık ceza talebi

Meta'nın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre, Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri, Facebook ve Instagram'ın çocuklar ile gençleri bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandığını öne sürerek şirket hakkında 1,4 trilyon dolar para cezası talep etti.

Eyaletler ayrıca Meta'nın platformlarının güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını iddia ediyor.

Ceza hesabı kullanıcı sayısına göre yapıldı

Ağustos ayında Kaliforniya'nın Oakland kentinde görülmesi beklenen davada talep edilen ceza tutarı, eyalet yasalarında her ihlal için öngörülen para cezalarının, uygulamalardan etkilendiği iddia edilen çocuk ve genç kullanıcı sayısıyla çarpılması yöntemiyle hesaplandı.

Meta ise söz konusu hesaplamaların hukuki ve fiili bir dayanağı bulunmadığını savundu.

Meta suçlamaları reddetti

Şirket, talep edilen cezanın tüketiciyi koruma davaları tarihinde benzeri görülmemiş büyüklükte olduğunu belirterek, davacı eyaletlerin hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Meta ayrıca, "sosyal medya bağımlılığı"nın yerleşik bir psikiyatrik tanı olmadığını, bu nedenle platformlarının bağımlılık yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini bildirdi.

Meta, yalnızca dört eyaletin değil, toplam 29 eyaletin açtığı benzer davalarla da karşı karşıya bulunuyor.

Eyaletler, şirketin çocuklardan ebeveyn izni olmadan veri toplayarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettiğini ve platformlarının güvenliği konusunda tüketicileri yanılttığını öne sürüyor.

Geçen ay ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers, Meta'nın davanın düşürülmesi talebini reddederek davanın görülmesine karar vermişti.