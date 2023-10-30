Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 48 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
İlana göre, 41 temizlik görevlisi, 6 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 şoför olmak üzere 2022 KPSS puanı esas alınarak toplam 48 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 30 Ekim-13 Kasım 2023 arasında yapılabilecek.