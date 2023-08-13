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Meteorolojiden "sıcak hava dalgası" uyarısı

Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.