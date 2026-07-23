Metgün Enerji'nin halka arzında ilk işlem tarihi belli oldu

Borsa İstanbul, 23 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan Metgün Enerji Yatırımları’nın işlem tarihini açıkladı.

Duyuruya göre Metgün Enerji Yatırımları sermayesini temsil eden 635.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen 135.579.000 TL nominal değerli şirket payları 28 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 20 TL baz fiyat, “METEN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.

Metgün Enerji’nin halka arz kapsamında şirketin sermayesi 544 milyon TL’den 635 milyon TL’ye çıkarılırken sermaye artırımı yoluyla 90 milyon 579 bin adet, ortak satışı yoluyla 45 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu. Pay başına 20 TL olarak belirlenen halka arz fiyatıyla toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar 711,6 milyon TL oldu.