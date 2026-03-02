Metrans/Kirişçi: 2025 temkinli geçti ancak 2026 için güçlü bir tablo görüyoruz

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Euro bazında yüzde 20-25 büyüme hedeflediklerini belirten Kirişçi, ihracat oranını ise yüzde 20 bandına taşımayı planladıklarını söyledi.

Kocaeli’de 35 yılı aşkın süredir sektörde akışkan transferi alanında faaliyet gösteren, endüstriyel pompa sistemleri ve tamamlayıcı ekipmanların mühendislik ve tedarik hizmetlerini sunan Metrans’ta şirketin üçüncü nesil temsilcisi Kaan Kirişçi, 2026 itibarıyla genel müdürlük görevini devraldı.

"Tasarım ve imalatı kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz"

Yeni dönemin vizyonunu EKONOMİ Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a anlatan Kaan Kirişçi, operasyonel yapının yeniden kurgulandığı, dijitalleşme yatırımlarının hızlandığı, ihracat hedeflerinin büyütüldüğü bir sürece girdiklerini belirterek, “Endüstriyel pompa sistemlerinin projelendirilmesi, mühendisliği ve temininin yanı sıra, ihtiyaca özel terzi usulü skid sistemlerin tasarım ve imalatını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte yedek parça temini, devreye alma ve bakım hizmetlerini de satış sonrası hizmetler kapsamında sunarak müşterilerimize uçtan uca çözüm sağlıyoruz. Artık sadece ürün satan değil; tasarlayan, üreten ve anahtar teslim çözümler sunan bir yapıdayız” dedi.

“Euro bazında yüzde 20-25 arası büyüme hedefliyoruz”

2026 hedeflerine ilişkin konuşan Kirişçi, “Euro bazında yüzde 20-25 arası bir büyüme hedefliyoruz. 2025 yılı verilerine göre ciromuzun yüzde 15’i ihracattan gelmektedir. 2025 yılında özellikle Azerbaycan, Libya ve Irak pazarlarına odaklandık ve bu pazarlarda önemli iş birlikleri geliştirdik. Bunu yüzde 20 bandına taşımak istiyoruz. Bu bizim için sadece rakamsal bir hedef değil; aynı zamanda konumlanma hedefi. Çünkü biz distribütör kimliğinden mühendislik ve sistem sağlayıcısı kimliğine doğru evriliyoruz” dedi.

Şirketin son yıllarda istikrarlı bir büyüme eğrisi yakaladığını belirten, çalışan sayısının ve iş hacminin önemli ölçüde arttığını belirten Kirişçi, “İş hacmimizi yaklaşık iki buçuk katına çıkardık. 2025’in ekonomik şartlar nedeniyle temkinli geçti ancak 2026 için daha güçlü bir tablo görüyoruz” diye konuştu.

“2026’yı dijitalleşme yılı ilan ettik”

Yeni dönemin en önemli başlığının dijital dönüşüm olduğunu vurgulayan Kirişçi, “Şirket içinde tekliften sevkiyata kadar dolaşan kalın dosyalar var. Anlık raporlama, hızlı karar mekanizmaları ve izlenebilir süreçler oluşturuyoruz. 2026’yı dijitalleşme yılı ilan ettik. Operasyonel verimliliğimizi artırmayı, karar alma süreçlerimizi anlık ve doğru verilere dayandırmayı ve departmanlar arası entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.