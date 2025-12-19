Metrocity AVM, mobilya çarşısına dönüştü

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

İstanbul’un en yoğun alışveriş bölgelerinden birinde yer alan Metrocity AVM, çevrede artan AVM sayısının yarattığı rekabet baskısıyla mağaza karmasında belirgin bir dönüşüme gitti. Daha önce outlete dönüşme kararı alan ve bu anlamda dönüşüm geçiren Metrocity, şimdi de tamamen farklı bir konsepte geçti. AVM’de yer alan mobilya markaları arasınsa Doğtaş, İşbir Yatak, Çilek, Lova, Bambi, Mondi, İdaş, Koçtaş, Samsung, Tepe Home, Cvd Perde, Pieree Carden Yatak, Yataş Bedding ve Vivense yer alıyor. AVM’de hazır giyim olarak iki adet marka yer alıyor. Moda, teknoloji ve yeme-içme markalarının ağırlıkta olduğu klasik AVM yapısından uzaklaşan Metrocity, söz konusu markalar ile birlikte büyük ölçüde mobilya markalarının yoğunlaştığı bir mobilya çarşısına dönüşmüş oldu. İstanbul’un alışveriş merkezi yoğunluğunun en yüksek olduğu Levent’te 2003 yılında kapılarını açan Metrocity AVM, uzun yıllar bölgenin cazibe merkezlerinden biri oldu. Açıldığı ilk yıllarda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan, hatta mağaza açmak için sıra beklenen Metrocity, zamanla artan rekabetin etkisiyle güç kaybetti. 2006’da Kanyon AVM’nin, 2014’te ise Özdilek AVM’nin devreye girmesiyle ziyaretçi sayısı ve kiracı ilgisi azalan Metrocity’de doluluk oranı yüzde 50’lere kadar geriledi.

Yangın sonrası dönüşüm kararı alındı

Eski Philips televizyon fabrikasının bulunduğu arsada hayata geçirilen Metrocity’nin proje çalışmaları 1995’te başladı, inşaatı 2000’li yılların başında tamamlandı ve AVM 2003’ün başında hizmete açıldı. Öztemir ve Ağım ailelerine ait olan kompleks, yalnızca alışveriş merkezinden ibaret değil. 51 bin metrekarelik AVM alanı; 24 katlı bir ofis binası ve her biri 26 katlı, toplam 205 daireden oluşan iki rezidans kulesiyle entegre bir yapı sunuyor. AVM kısmı ise beş kata yayılan 175 bağımsız mağazadan oluşuyor.

Ancak Metrocity’nin düşüş süreci yalnızca rekabetle sınırlı kalmadı. 2022 yılında AVM’de çıkan yangın, toparlanma sürecini daha da zorlaştırdı. Yangın sonrası eski canlılığını yakalayamayan merkez, sık aralıklarla konsept değişikliğine gitse de beklenen ivmeyi sağlayamadı. Bu süreç, AVM yönetimini köklü bir dönüşüm kararına yöneltti.

Mobilya markaları sıra bekliyor

Bugün Metrocity, klasik alışveriş merkezi kimliğini geride bırakarak mobilya, sağlık ve gıda ağırlıklı bir “işhanı” yapılanmasına hazırlanıyor. Bu dönüşümün en görünür ayağını ise mobilya markaları oluşturuyor. AVM’de 2 bin 500 metrekare alanda Doğtaş, Kelebek ve Lova Yatak firmaları ile faaliyet gösteren Aymobil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arı, Metrocity’de yaşanan değişimi sahadaki gözlemleriyle anlattı. Arı, Metrocity’deki markaları devralmalarının üzerinden henüz beş ay geçtiğini belirterek, “Biz Doğtaş, Kelebek ve Lova markalarıyla 2 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz. AVM içindeki en büyük metrekarelerden biri bize ait” dedi. Arı’ya göre, yangın sonrası toparlanamayan Metrocity, çevresindeki yeni AVM’lerin de etkisiyle eski etkinliğini kaybetti. AVM’nin geleceğine ilişkin planların netleşmeye başladığını ifade eden Arı, “AVM unvanının bırakılarak işhanı formatına geçilmesi planlanıyor. Mobilya, sağlık ve gıda odaklı bir yapılanma hedefleniyor” diye konuştu.

Bu dönüşüm, sektördeki büyük markaların da ilgisini çekmiş durumda. Karadar’ın verdiği bilgilere göre, Doğtaş’ın ardından Yataş’ın Enza Home markasıyla, Alfemo’nun ise anlaşma yaparak Metrocity’de yer alması gündemde. İstikbal’in de ilgilendiğini ancak şu aşamada yer bulunamadığı için beklemede olduğunu aktaran Arı, özellikle üst katların daha fazla talep gördüğünü söyledi. Alt katlarda boş alanlar bulunmasına rağmen, girişe uzak olmaları nedeniyle markaların üst katları tercih ettiğini dile getirdi. Metrocity’de geçmişte farklı sektörlerden markalar da yer aldı. E-bebek’in çıkış planından vazgeçtiğini, Dedeco adlı bir mobilya markasının ise otopark tarafındaki mağazalarının yaşanan yağmalama olayları sonrası kapandığını aktaran Karadar, söz konusu alanların hâlen boş olduğunu belirtti.

Caddeden AVM’ye dönüş var

Yeni dönemde Metrocity’nin yalnızca mobilya ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Karadar, sağlık ve yaşam alanlarının da merkezde giderek arttığını ifade etti. Güzellik salonları, fizyoterapi merkezleri, jimnastik okulu, tırmanma parkuru ve Migros gibi işletmeler, yeni konseptin tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

Piyasalardaki genel durgunluğa rağmen Metrocity’nin ziyaretçi trafiğinin fena olmadığını kaydeden Karadar, cadde mağazalarında artan kira maliyetleri nedeniyle yaşanan kapanmaların AVM’lere yönelimi artırdığını söyledi. “Caddeden AVM’ye doğru bir kayış var. Bölge insanı AVM kültürüne alışkın. Mevsimsel koşullar da avantaj sağlıyor” diyen Karadar, Metrocity’nin bilinirliğinin bu süreçte giderek arttığını dile getirdi.

Metrocity AVM’de faaliyet gösteren Dedeco mağazasında yağma iddiası

Metrocity AVM’de faaliyet gösteren Dedeco mağazasında yaşanan olay gündem oldu. İddiaya göre, markayla yaşadıkları sorunlar nedeniyle bazı üretici ve müşteriler mağazaya girerek yağma gerçekleştirdi. Olayın ardından Dedeco faaliyetlerini durdurdu. Markanın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, 4 Ekim 2025’te işletmenin kasıtlı olarak hedef alındığı, çalışanların sözlü ve fiziksel tehditlere maruz kaldığı ve mağazadan çıkarıldığı belirtildi. Sosyal medyada yayılan “kaçtılar” iddiasının ardından mağaza ve depolara hukuka aykırı biçimde girildiği öne sürüldü. Dedeco, olayla ilgili tüm yasal başvuruların yapıldığını, zarar tespiti ve envanter sayımının ardından olaya karışanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. Marka, itibarını hedef alan girişimlere karşı tüm yasal haklarını kullanacağını vurguladı ve çalışanlar, tedarikçiler ile müşterilerin mağduriyetlerinin giderileceğini bildirdi.