MetroPOLL araştırdı: Bu yaz 4 kişiden sadece 1'i tatile gidiyor

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar'ın Mayıs 2026 tarihli "Türkiye'nin Nabzı" araştırması, tatil talebinin son yıllarda yeniden canlanmaya başladığını ancak yüksek maliyetlerin tatil kararlarında belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Ekonomik gerekçeler tatil kararlarını şekillendiriyor

Araştırmaya göre bu yaz tatile gideceğini söyleyenlerin oranı %24,4'e yükseldi. Buna karşın %47,3'lük kesim tatile gitmeyeceğini belirtirken, bu grubun büyük çoğunluğu gerekçe olarak ekonomik nedenleri gösterdi. Katılımcıların %61'i de yurt içi tatil bölgelerinde fiyatların normalin üzerinde arttığı görüşünü paylaştı.

Tatile gitme eğiliminin gelir düzeyi yükseldikçe arttığı görüldü. Asgari ücretle geçinenlerde tatil planı yapanların oranı %10'da kalırken, geliri asgari ücretin 4 katı ve üzerinde olanlarda bu oran %56'ya çıktı.

Araştırma, tatil harcamalarının da hane bütçesi üzerinde giderek daha fazla yük oluşturduğunu gösterdi. Tatil için aylık gelirinin tamamından fazlasını harcayacağını belirtenlerin oranı 2022'de %16,3 iken, 2026'da %38,5'e yükseldi.

Ekonomik baskı tatil alışkanlıklarını değiştiriyor

Araştırmaya göre katılımcıların %38'i ekonomik nedenlerle tatilden tamamen vazgeçtiğini belirtirken, tatile gidenlerin %54'ü masrafların bütçesini aştığını ifade etti. Tatil yapacaklar arasında %17 bütçesini düşürdüğünü, %15 tatil süresini kısalttığını, %13 ise daha uygun fiyatlı konaklama tercih ettiğini söyledi.

Tatil kararında en belirleyici unsurun da fiyat olduğu görüldü. Katılımcıların %36'sı tatil tercihini yaparken fiyat ve bütçeye uygunluğu ilk sıraya koydu.

Öte yandan araştırmaya göre katılımcıların %39'u yurt dışı tatilinin artık yurt içine kıyasla daha uygun hale geldiğini düşünürken, %49'u ise vize süreçlerinin giderek zorlaştığı görüşünü dile getirdi.

Araştırmanın sonuç bölümünde, tatil talebinin geri döndüğü ancak artık daha hesaplı, daha seçici ve daha parçalı bir tatil anlayışının öne çıktığı değerlendirmesine yer verildi.