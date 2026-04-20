Mevduat faizi 7 ayın zirvesinde! Yeniden yatırımcının gözdesi oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan güncel göstergeler, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizinin yüzde 40,6 seviyesine yükselerek son 7 ayın zirvesine ulaştığını ortaya koydu. Söz konusu artış, tasarruf araçları içinde mevduatın cazibesinin yeniden güçlendiğine işaret etti.

Kredi cephesinde ise borçlanma maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekti. Özellikle ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, ticari kredi faizleri de yüzde 40,9 olarak kaydedildi. Her iki kredi türünde de 2026 yılının başından itibaren yukarı yönlü ivmenin sürdüğü gözlendi.

Mevduat yeniden yatırım aracı olarak öne çıktı

2025 yılı başından 10 Nisan 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan veriler, faiz oranlarının dalgalı bir seyir izledikten sonra yeniden zirve seviyelere yöneldiğini gösterdi. Para politikası adımları ve likidite koşullarının etkisiyle kredi maliyetlerinin yüksek seyrini koruduğu, buna karşılık mevduatın yatırım aracı olarak öne çıktığı bir döneme girildiği değerlendirildi.