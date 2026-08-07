Mevduat faizi son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bankacılık sektöründe faiz oranları temmuz ayı sonunda yeni bir denge arayışına girdi.

Veriler, özellikle Türk Lirası mevduat faizlerinde son haftalarda belirgin bir gerilemeye işaret etti.

Buna göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi (basit), 31 Temmuz itibarıyla yüzde 39,6 seviyesine düştü. Böylece mevduat faizleri mart ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen mevduat faizleri, temmuzun son haftasında yüzde 40 psikolojik eşiğinin de altına indi.

Kredi faizleri yüksek seviyesini koruyor

Mevduat faizlerindeki düşüşe karşın kredi maliyetlerinde yüksek seyir devam etti. TCMB verilerine göre, kredili mevduat hesabı (KMH) hariç ihtiyaç kredisi faizleri temmuz sonu itibarıyla yüzde 51,1 seviyesinde gerçekleşti.