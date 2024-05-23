Mevduat faizinde hızlı gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Mayıs ile biten haftada 374 milyar 683 milyon 259 bin lira artışla 16 trilyon 486 milyar 498 milyon 877 bin liraya çıktı.

Son haftalarda bir dengelenme içinde bulunan faizlerde gerileme görülürken mevdua faizlerinde hızlı düşüş kaydedildi.

Önceki hafta yüzde 79,2 olan ihtiyaç kredisi geçen hafta yüzde78'e gerilerken, ticari kredilerde faiz yüzde 65,6'dan 64,3'e indi.

Önceki hafta yüzde 68,2 civarında dengelenen 1-3 aylık mevduat faizleri ise hızlı gerileyerek yüzde 63,7 olarak kaydedildi.