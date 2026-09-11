Mevduat faizleri 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılında yüzde 47,7 seviyesine kadar yükselmesinin ardından düşüş eğilimine girdi. Son haftalarda yüzde 37,6 seviyesine gerileyen mevduat faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3 olarak kaydedildi.

İhtiyaç kredisi faizi yeniden yükseldi

Bireysel kredi tarafında ise ihtiyaç kredisi faizleri dalgalı seyrini sürdürdü. 2025'te yüzde 57 seviyesine kadar yükselen ihtiyaç kredisi faizi, son dönemde yüzde 48,3'e kadar gerilemesinin ardından 4 Eylül itibarıyla yeniden yükselerek yüzde 49,8 oldu.

Ticari kredi faizi yüzde 40,8'e çıktı

Ticari kredi faizleri de yıl içindeki dalgalı seyrini sürdürdü. 2025'te yüzde 47,7 seviyesine kadar çıkan ticari kredi faizi, 2026'nın ilk yarısında gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

Yakın dönemde yüzde 39,3 seviyesini gören ticari kredi faizi, 4 Eylül itibarıyla yüzde 40,8 olarak kayıtlara geçti.