Mevduat faizlerinde son durum ne? Stopaj oranları arttı

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Borsaya yatırımcı ilgisi artarken mevduat tarafında ise yüksek faizler düşüş eğilimine başladı. Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılırken mevduata verilen faizler yüzde 64'e yaklaştı.

Faizlerde duraksama dönemi

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 70'e dayanan mevduat faizlerindeki gerileme duraksama dönemine girdi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre 1 aya kadar vadeli mevduatlarda oluşan faiz yüzde 55.97'den yüzde 56.53'e çıktı. 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz yüzde 68.18'den yüzde 63.71'e geriledi. 6 aya kadar olan mevduatlarda faiz yüzde 62.97'den yüzde 61.16'ya düştü. 1 yıla kadar olan mevduat faizi yüzde 49.86'dan yüzde 50.10'a yükseldi.

Stopaj oranları arttı

Parasını mevduatta değerlendirenler için stopaj oranlarında değişiklik yapıldı. Buna göre, mevduattan elde edilen faiz ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarına uygulanan oranda yapılan değişiklikle 6 aya kadar (6 ay dahil) mevduatta stopaj yüzde 5'ten yüzde 7,5'a çıkarıldı.

Bir yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2,5 olan stopaj oranında değişikliğe gidilmedi.

Bu da her ay faiz gelirinden bir miktar daha stopaj vergisi kesilmesi anlamına geliyor.