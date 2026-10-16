Mevduat ve kredi faizleri geriledi: İşte yeni oranlar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı haftalık veriler, Türk lirası mevduat ve ticari kredi faizlerinde düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

9 Ekim haftasında hem bankaların mevduata uyguladığı faiz oranlarında hem de ticari kredilerin maliyetinde gerileme kaydedildi. Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de düşüş gösterdi.

TL mevduat faizi yüzde 36,4'e geriledi

TCMB verilerine göre, 1-3 ay vadeli Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan ortalama basit faiz oranı yüzde 36,4 seviyesine indi.

Böylece TL mevduat faizlerinde 2025 yılından bu yana gözlenen aşağı yönlü eğilim devam etti.

Ticari kredi faizinde son durum

Aynı dönemde Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve ticari kredi kartları hariç tutularak hesaplanan ortalama ticari kredi faizi yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasının ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise yüzde 37 seviyesine geriledi.

2025 yılının başlarında yüzde 45-48 bandında bulunan faiz oranları, izleyen dönemde dalgalı bir düşüş eğilimi gösterdi.